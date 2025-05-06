В Киеве во время войны потратят на ремонт админздания 34 миллиона гривен

С этим зданием связан громкий скандал

Коммунальное учреждение Киевской областной рады "Фонд коммунального имущества" объявило тендер на проведение капитального ремонта административного здания. Общая стоимость закупки составляет 34 065 000 гривен.

Об этом стало известно из объявления на сайте публичных закупок "Prozorro". Помещение находится на проспекте Берестейский (раньше Победы), 126 в Киеве.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы в помещениях, включая двери, окна, отделку стен и полов, а также перегородки и подвесные потолки.

После этого планируется установка лифта, обновление внутренних инженерных сетей и ремонт крыши.

Аукцион запланирован на 19 мая 2025, а завершить все работы необходимо до конца 2025 года.

Напомним, что в конце 2023 года вокруг этого здания был скандал. Он связан с решением Бучанской районной рады передать это помещение в аренду частной структуре, что вызвало возмущение общественности и подозрения в непрозрачности действий депутатов.

Депутаты Бучанской рады приняли решение о передаче в аренду помещения на проспекте Берестейский, 126, которое ранее использовалось для нужд общества. Это решение было принято без проведения открытого конкурса, что вызвало подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением и коррупционными схемами.

Общественные активисты и местные жители выразили возмущение таким решением, считая, что помещение было передано в "нужные руки" без должной прозрачности и учета интересов общества.

Ранее "Телеграф" писал, что коммунальщики в Киеве потратят 1,5 млн гривен на обслуживание счетчиков. Закупка производится без применения открытых торгов.