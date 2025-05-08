Все зависит от одного: в каком случае снизят возраст мобилизации

В настоящее время в Украине мобилизационный возраст 25-60 лет

Понижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не будет происходить, однако, есть ли вообще потребность в этом. Особенно учитывая тяжелую ситуацию на фронте и недавнее давление западных партнеров.

Как отметил BBC News Александр Завитневич, один из лидеров президентской партии "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, некоторые военные командиры уверены, что в снижении мобилизационного возраста есть необходимость.

В первую очередь, по словам Завитневича, здесь стоит вопрос в человеческом ресурсе. Поэтому все изменения, связанные с мобилизацией, зависят от ситуации на фронте.

"У нас же все происходит, повторюсь, в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас есть одна ситуация и задача Генерального штаба для всех составов Сил обороны – конкретная цифра по мобилизации, которая приходится и она выполняется", — говорит лидер партии.

Он объясняет, что если на фронте зафиксируется ухудшение ситуации, тогда начнется процесс рассмотрения предложения от Генштаба. В частности, будут изучаться цифры: количество мобилизованных, раненых, погибших и т.д. То есть снижение мобилизационного возраста не рассматривается, однако ситуация может измениться.

Напомним, что демограф оценил необходимость понижения мобилизационного возраста в Украине.

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