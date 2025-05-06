Запрет выезда 14-летних из Украины. Готовит ли Рада снижение возраста мобилизации

В парламенте говорят, что процесс – не остановить

Есть несколько способов удержать в Украине юношей, которые после наступления совершеннолетия уехать за пределы воюющего государства уже не смогут. Их можно назвать "вегетарианским" и радикальным.

О первом из них "Телеграфу" рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Больше читайте в публикации: "Миграция от мобилизации: закроет ли Рада границы для старшеклассников".

— Надо провести информационную кампанию, начиная с президента, что если мы работаем над справедливым миром, то он в ближайшее время наступит. А со справедливым миром будет восстановление в Украине, а это — хорошие перспективы и возможности трудоустройства. Кроме того, ты находишься со своей семьей, в своем обществе. В то же время, что мобилизационный возраст мы не опускаем и сделаем все возможное, чтобы не опускать и дальше, — говорит нардеп.

Однако кое-где звучат призывы и к более радикальным сценариям:

—- Закрыть границы и изменить законодательство: разрешить выезд только до 14 лет, а не до 18, — говорит "Телеграфу" один из депутатов от "Слуги народа".

Впрочем, в Раде уверяют, что прибегать к таким строгим запретам нардепы не планируют.

— Механизмов запрета (выезда школьников и выпускников. — Ред.) нет и не будет. Это ничем не остановишь, — подчеркнул "Телеграфу" глава образовательного комитета Сергей Бабак.

Напомним, ранее Герой Украины Владимир Жемчугов объяснил "Телеграфу", как научить подростков любить Родину.