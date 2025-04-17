"Укрзализныця" вызвала возмущение металлургической компании: в чем причина

В Кривом Роге бьют тревогу

Увеличение "Укрзализныцей" с апреля тарифного расстояния для поездов возмущает криворожскую металлургическую компанию, которая считает этот шаг необоснованным. "АрселорМеттал Кривой Рог" говорит об искусственном повышении стоимости.

Об этом пишет "Газета Металлург". Отмечается, что поезда металлургической компании ежедневно преодолевают сотни километров в сложных условиях и страдают от колоссального ущерба.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" подчеркивают, что эти изменения повлекли за собой рост себестоимости продукции и ее подорожание, что негативно влияет на доходы компании.

"Мы крайне обеспокоены изменением АО "Укрзализныця" с 5 апреля 2025 года плана формирования поездов, следующих в Одесский морской торговый порт, в результате которого тарифное расстояние для поездов с нашей продукцией было увеличено на 257 км, соответственно себестоимость продукции тоже существенно выросла", — говорится в пресс-службе.

По мнению компании, такое изменение "государственного монополиста искусственное и безосновательное". Уже долгое время металлургическое предприятие пытается выйти хотя бы в ноль, но пока это невозможно. При этом "АрселорМиттал Кривой Рог" — единственное предприятие Криворожского региона, которое транспортирует готовую продукцию металлургического производства в Одесский торговый морской порт в объеме более 100 тыс. тонн ежемесячно.

"Указанное изменение тарифного расстояния до Одесского торгового морского порта мы считаем искусственным и выборочным, а также не исключаем признак целенаправленного экономического давления на "АрселорМиттал Кривой Рог"", — резюмирует компания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" ограничила использование иностранных грузовых вагонов.