Почти 600 грн "на ветер": Укрзалізниця попала в новый скандал и придумал странный отказ

В Укрзализныце уже прокомментировали ситуацию

Пассажирка поезда Будапешт-Чоп столкнулась с ситуацией, когда вместо оплаченного вагона 1 класса ей пришлось ехать в вагоне 2 класса. Укрзалізниця отказалась возвращать разницу в стоимости билетов, которая составила почти 600 гривен.

Об этом рассказала Мирослава Маинина на своей странице в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел в апреле этого года при возвращении домой поездом №143К. Женщина приобрела билет 1 класса, ведь поездка длилась и должна быть более комфортной. Однако соответствующий вагон не оказался в поезде.

Пассажирка вынуждена была ехать в вагоне 2 класса на рандомных местах.

Сначала компания ответила не по существу, а затем перенаправила пассажирку австрийским коллегам. Австрийская сторона отметила, что компенсацию должна осуществлять именно Укрзалізниця, поскольку билет был приобретен у украинского перевозчика.

В итоге Укрзалізниця направила официальное письмо, в котором утверждала, что "разница стоимости билета отсутствует". Такой ответ возмутил женщину — она показала скриншоты из приложения компании, где отчетливо видна разница в цене между билетами 1 и 2 класса.

Ситуацию под сообщением Марины Маининой прокомментировал украинский политолог Сергей Телешун. "Согласно уголовному кодексу признаки мошенничества в особо крупных размерах. Вопрос в соответствующие правоохранительные структуры по компетенции, что делаем?" – написал он.

"Мы так как-то ехали в поезде без воды. Тоже а-ля первым классом. Компенсировать хоть что-то отказались…" — написала о своем опыте Богдана Носенок.

И в самой Укрзализныце прокомментировали обращение женщины, отметив, что средства возвращать не будут. "Поезд №143 формируется и обслуживается иностранным перевозчиком MAV-START, и именно этот перевозчик не подал вагон, в котором Вы должны совершить поездку", — говорится в комментарии. Однако, как отмечается далее, согласно действующим международным нормам оснований для возврата средств в виде разницы между классами обслуживания нет. Также принимается во внимание то, что поездка была совершена.

Ранее Телеграф также писал о том, что украинцы массово жалуются на УЗ. Когда вернут деньги за билеты после кибератаки.