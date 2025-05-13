Это может заставить Путина приехать на встречу с Зеленским в Стамбуле. Политолог назвал "крючок" для главы РФ

В Кремле окончательно еще не определились относительно визита в Турцию

Владимир Путин стремится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что может приехать на переговоры в Турции 15 мая. Поэтому глава России заинтересован быть там.

Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал политолог Игорь Чаленко. Он уверен, что Трамп имеет возможность приехать в Турцию и это может стимулировать Путина тоже быть там. Однако если глава Кремля снова будет тянуть время, Трамп не поедет в Стамбул.

"То есть здесь как раз идет такой крючок, что Путин сам заинтересован во встрече с Трампом. Для того чтобы через кейс Украины обсудить другие вопросы... Поэтому, я думаю, что в данном случае действительно предложение со стороны Соединенных Штатов достойно внимания", — пояснил он.

Чаленко добавил, что сейчас Кремль еще сомневается, как действовать дальше. Хотя некоторые представители РФ, например, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Путин не поедет в Турцию.

Возможные переговоры в Стамбуле 15 мая – что известно

Лидеры четырех стран "коалиции решительных" — Франции, Британии, Германии и Польши 10 мая посетили Киев. По результатам переговоров и телефонного разговора с Трампом, они выдвинули России предложение о начале 30-дневного перемирия в Украине с 12 мая. Если РФ не согласится, против нее должны быть введены очередные жесткие санкции.

На это молниеносно отреагировал Путин – в ночь на 11 мая он предложил Украине возобновить прямые переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле. О предложении "коалиции решительных" начать прекращение огня 12 мая лидер РФ ничего не сказал.

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам и он лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

Как сообщал "Телеграф", по данным Bloomberg, США хотят подождать результатов встречи Украины и РФ в Турции, прежде чем усиливать давление на Путина. Европейские лидеры согласились на это.