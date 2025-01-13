Трагически погиб в аварии: как выглядит могила звезды 2000-х Игоря Пелыха
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Мужчина был лицом рейтинговых шоу на ТВ
Игорь Пелих был популярным ведущим на украинском телевидении в 2000-х годах. Его успешными программами были "Галопом по Європах", "Таксі", "Не всі вдома". Впрочем, мужчина трагически погиб в ДТП в 2009 году. Его сын защищает Украину от оккупантов.
"Телеграф" напомнит, какой была карьера Игоря Пелиха на телевидении, и как выглядит его могила.
Биография Игоря Пелыха
Игорь Пелых родился в 1974 году в Тернополе. Учился в училище сферы услуг и туризма. Одно время занимался в молодежном самодеятельном обществе, устраивал музыкальный фестиваль "Нівроку" в Тернополе и играл в рок-группе Nameless.
Позже Пелых начал работу в Тернопольской телерадиокомпании, где вел музыкальную программу "Веселый Роджер". Затем перешел на первую в городе FM-станцию "Радио "Тернополь". После этого Игорь перебрался в Киев, где стал ди-джеем на "Радио Столице".
С 1999 года Пелых начал работать на "1+1", где совместно с Александрой Лозинской вел развлекательный проект "Не всі вдома". Коллега потом стала женой телеведущего. В тот период Игорь решил получить высшее образование и поступил в Киевский университет имени Шевченко, где учился на журналиста.
В 2000 году Пелых устроился администратором сайта ICTV. Впоследствии Игорь стал ведущим туристической программы "Галопом по Европам". По концепции Пелых с соведущим искали на улицах городов желающих поехать на отдых в тот же день. Также Игорь вел проекты "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".
Пылих активно поддерживал Оранжевую революцию и выражал несогласие с редакционной политикой ICTV в те времена. Позже создал студию "Рога и копыта продакшн". В 2008 году Пелых работал ведущим "ДСП-шоу" на радио "Europa Plus".
Могила Игоря Пелыха
Телеведущий погиб в ДТП в Киеве. Это произошло на проспекте Берестейском. Водитель авто Honda Accord врезался в другое транспортное средство, в результате чего тот вылетел в дерево и опрокинулся. Пелых погиб на месте. Трагедия произошла в 2009 году, когда телеведущему было 35 лет.
Виновник сначала сбежал с места трагедии, а затем сам пришел в полицию. Его приговорили к 9 годам лишения свободы и назначили 2 миллиона гривен возмещения, которое он должен был уплатить родным погибшего. У мужчины остались трое детей и жена.
С Пелихом попрощались в помещении телеканала ICTV. Туда пришли родные, друзья, коллеги и поклонники Игоря. А похоронили телеведущего на Байковом кладбище. Пелеху установили памятник из камня в форме креста. На нем изобразили дату рождения и смерти, имя и фамилию мужчины. Также снизу можно увидеть небольшой портрет телеведущего. Его периодически обновляют.
А в Тернополе в 2011 году Пелыхе открыли необычный мемориальный объект. Его создали в виде телевизора, а нажав на экран можно просмотреть видео с участием Пелыха. Также памятник сопровождается записью: "В этом доме в 1996-1997 году на станции "Радио Тернополь" работал, жил, ел, спал, курил, остроумно гомонил, весело гудел Игорь Пелых".
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