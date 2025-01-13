Трагически погиб в аварии: как выглядит могила звезды 2000-х Игоря Пелыха

Мужчина был лицом рейтинговых шоу на ТВ

Игорь Пелих был популярным ведущим на украинском телевидении в 2000-х годах. Его успешными программами были "Галопом по Європах", "Таксі", "Не всі вдома". Впрочем, мужчина трагически погиб в ДТП в 2009 году. Его сын защищает Украину от оккупантов.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера Игоря Пелиха на телевидении, и как выглядит его могила.

Биография Игоря Пелыха

Игорь Пелых родился в 1974 году в Тернополе. Учился в училище сферы услуг и туризма. Одно время занимался в молодежном самодеятельном обществе, устраивал музыкальный фестиваль "Нівроку" в Тернополе и играл в рок-группе Nameless.

Позже Пелых начал работу в Тернопольской телерадиокомпании, где вел музыкальную программу "Веселый Роджер". Затем перешел на первую в городе FM-станцию "Радио "Тернополь". После этого Игорь перебрался в Киев, где стал ди-джеем на "Радио Столице".

Игорь Пелых в годы своей карьеры, фото из сети

С 1999 года Пелых начал работать на "1+1", где совместно с Александрой Лозинской вел развлекательный проект "Не всі вдома". Коллега потом стала женой телеведущего. В тот период Игорь решил получить высшее образование и поступил в Киевский университет имени Шевченко, где учился на журналиста.

В 2000 году Пелых устроился администратором сайта ICTV. Впоследствии Игорь стал ведущим туристической программы "Галопом по Европам". По концепции Пелых с соведущим искали на улицах городов желающих поехать на отдых в тот же день. Также Игорь вел проекты "На свою голову", "Таксі", "Лабіринт".

Игорь Пелых в автомобиле, фото из сети

Пылих активно поддерживал Оранжевую революцию и выражал несогласие с редакционной политикой ICTV в те времена. Позже создал студию "Рога и копыта продакшн". В 2008 году Пелых работал ведущим "ДСП-шоу" на радио "Europa Plus".

Игорь Пелых в последние годы жизни

Могила Игоря Пелыха

Телеведущий погиб в ДТП в Киеве. Это произошло на проспекте Берестейском. Водитель авто Honda Accord врезался в другое транспортное средство, в результате чего тот вылетел в дерево и опрокинулся. Пелых погиб на месте. Трагедия произошла в 2009 году, когда телеведущему было 35 лет.

Кадр с места ДТП, где погиб Игорь Пелых

Виновник сначала сбежал с места трагедии, а затем сам пришел в полицию. Его приговорили к 9 годам лишения свободы и назначили 2 миллиона гривен возмещения, которое он должен был уплатить родным погибшего. У мужчины остались трое детей и жена.

С Пелихом попрощались в помещении телеканала ICTV. Туда пришли родные, друзья, коллеги и поклонники Игоря. А похоронили телеведущего на Байковом кладбище. Пелеху установили памятник из камня в форме креста. На нем изобразили дату рождения и смерти, имя и фамилию мужчины. Также снизу можно увидеть небольшой портрет телеведущего. Его периодически обновляют.

На похоронах Пелыха было много людей

Люди несли на могилу Пелыха живые цветы

Так выглядит могила Игоря Пелыха

Памятник Игорю Пелыху на его могиле

А в Тернополе в 2011 году Пелыхе открыли необычный мемориальный объект. Его создали в виде телевизора, а нажав на экран можно просмотреть видео с участием Пелыха. Также памятник сопровождается записью: "В этом доме в 1996-1997 году на станции "Радио Тернополь" работал, жил, ел, спал, курил, остроумно гомонил, весело гудел Игорь Пелых".

Интересный памятник Игорю Пелыху в родном Тернополе

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