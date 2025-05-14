Ваше имя может показаться странным для россиян: проверьте его в списке

В списке 7 имен

Имена для людей в Украине имеют важное значение, они могут рассказать о характере или даже истории семьи. А вот россияне большинство из них не понимают, они кажутся для них удивительными.

Телеграф обратился к искусственному интеллекту Grok, чтобы он привел список странных имен, которые не воспринимают в России. Нейросеть приводит таких 7 имен.

Оксана – хоть это имя известно в России, оно ассоциируется прежде всего с украинской культурой. В России оно менее расширено и может восприниматься как чисто украинское. Соломия – имя, популярное в Украине, связанное с библейской традицией, но в России оно редко и может вызвать удивление из-за необычного звучания. Леся – уменьшительная форма имени Олеся, но в Украине часто используют как самостоятельное имя. Ярина – происходит от имени Ярослава, но в Украине это отдельное имя, которое несет историю. В России оно почти не встречается и может быть непонятным. Зоряна – имя, связанное со словом "звезда", популярно в Украине, но в России оно редкое и воспринимается как экзотическое. Меланка – украинское имя, связанное с народными традициями (например, праздником Маланки), но в России оно неизвестно и может выражаться не понимание. Софийка – хотя имя Софии распространено в России, форма "Софийка" типична для Украины и может казаться необычной для россиян.

Стоит добавить, что есть украинские имена, которые раздражают россиян. Речь идет о мужчинах с именем Степан и женщинах с именем Оксана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия украла украинскую идентичность из-за имен.