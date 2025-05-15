В султанском дворце? Где и когда начнутся переговоры в Стамбуле (фото)

Там же украинская и российская делегации вели переговоры в 2022 году

Переговоры в Стамбуле по поводу войны в Украине пройдут 15 мая. Россияне уже пытаются "подставить" Киев.

Россияне пытаются манипулировать

РосСМИ распространяют информацию, что переговоры между Украиной и Россией должны начаться в 10:00. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано. Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", – написал он в Telegram.

Что известно о месте встречи

По сообщениям турецких СМИ, переговоры пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора в Стамбуле. Именно во дворце Долмабахче проходили и предыдущее переговоры между Украиной и РФ в 2022 году. Это одна из самых красивых достопримечательностей не только в Турции, но и во всем мире.

Дворец Долмабахче — что в переводе с турецкого означает "насыпной сад" — историческое здание, которое называли европейским капризом султана Абдула-Меджида I. Турецкий падишах мечтал создать роскошный дворец в европейском стиле рококо и барокко на берегу Босфора. Архитектором постройки был Амир Бальян из Армении, строительство началось в 1842 году и продолжалось до 1853 года.

Дворец имеет 285 комнат, 44 просторных зала, 68 туалетов и 6 турецких бань. На один только декор Долмабахче ушло 14 тонн золота. Общая же стоимость материалов для строительства составляла 5 миллионов золотых фунтов. Общая площадь дворцового комплекса – 110 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех частей: Селямлык (комнаты для гостей), гарем и Церемониальный (тронный) зал.

Зеленский встретится с Эрдоганом

Источники "Телеграфа" в Стамбуле сообщили, что в 13:00 президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению турецкой стороны, встреча состоится в Анкаре в Президентском комплексе.

На 13 часов запланирована официальная церемония поздравления, после которой должна начаться двусторонняя президентская встреча. Будет ли совместная пресс-конференция после окончания переговоров, пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о переговорщиках, которых глава РФ Владимир Путин отправил в Стамбул. Некоторые из них уже участвовали в переговорах с Украиной.