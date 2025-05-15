"В ближайшие дни": генсек НАТО анонсировал возможный прогресс в мирных переговорах

Рютте признал, что ситуация остается неопределенной, но надеется, что урегулирование близко

Уже в ближайшие 10-15 дней можно ожидать значительного прогресса в процессе мирного урегулирования войны в Украине. Переговоры в Турции могут продемонстрировать приближение к заключению мирного соглашения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому информационному агентству Anadolu. Рютте отметил готовность Турции предоставить площадку для мирного урегулирования.

"В течение следующих 10-15 дней, при лидерстве президента Украины Владимира Зеленского, будут важные возможности для улучшения позиции в украинском вопросе… Турция играет огромную роль в НАТО на многих фронтах. Президент Эрдоган — невероятный лидер в Альянсе, которого действительно уважают его коллеги", — сказал он.

Рютте отметил, что президент США Дональд Трамп смог устранить "тупик" между двумя сторонами. По его мнению, сейчас следует "шаг за шагом привести Украину к продолжительному миру": однако Рютте признал, что ситуация остается неопределенной, так что предсказывать что-то сейчас невозможно.

"Мне сложно решить, что произойдет в следующие 24-48 часов, я тесно контактирую со всеми основными участниками переговоров", – резюмировал он.

Напомним, на переговоры 15 мая в Стамбул отправились президент Украины Владимир Зеленский на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме того, там будет присутствовать глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква.

Президент США Дональд Трамп не посетит переговоры представителей Украины и России в Стамбуле, поскольку там не будет присутствовать российский правитель Владимир Путин. Трамп заявлял, что может приехать, если Путин приедет, но российский правитель, по всей видимости, отклонил предложение Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, российский правитель Владимир Путин утвердил состав так называемой "делегации", которая поедет в Стамбул для участия в переговорах. Ожидаемо, что сам Путин, как известный трус, побоялся оставить даже Кремль, не то что Россию, поэтому его в Стамбуле не будет. А состав делегации собран из тех, чье имя удалось быстро вспомнить, или кто просто оказался у российского правителя под рукой – из чиновников даже не третьего, а тридцать третьего эшелона власти. Украинские эксперты и политики уже высмеяли эту банду "алкашей с балалайками".