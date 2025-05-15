Дело не в территориях: Пономарев объяснил, почему Путин вцепился в Украину

У России мало инструментов воздействия на США

Россия не ведет войну ради части украинских территорий и сейчас затягивает с переговорами не ради того, чтобы избежать санкций. Сейчас Владимир Путин считает, что у него есть возможность выйти из международной изоляции и заявить о своем "праве сильного".

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" российский оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, Путин надеется, что ему удастся вместе с президентом США Дональдом Трампом "перестроить мир на новых принципах".

"Он (Путин, — ред.) всегда продвигал идею, что в мире и внешней политике существует право силы, концепция национальных интересов, сфер влияния и т.д. И вот здесь есть определенные интересы у России. Ну и вообще это как у Оруэлла было — "все звери равны, но я равнее". И вот он как раз "равнее", так как у него есть ядерное оружие, огромная территория и т.д. И поэтому ему нужны были специальные права на решение судеб своих соседей", — сказал Пономарев.

Оппозиционер отметил, что Трамп точно так же относится к роли США. Однако американский президент не может признать, что подобное право есть не только у США, а еще у кого-либо.

Пономарев отмечает, что Трамп еще кое-как может договариваться с Китаем, так как у них есть взаимная зависимость. Но с Россией никакой зависимости нет, а есть лишь угроза применения ядерного оружия.

"И именно для этого ему была нужна Украина изначально. Опять же, это не вопрос территорий, или не вопрос (кума Путина, Виктора, — ред.) Медведчука во главе Украины. Это исключительно вопрос места России в мире", — отметил он.

Напомним, Россия объявила о составе делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул 15 мая. В обнародованном списке видно, что Путин на встречу не поедет, как не будет там и главы МИД Сергея Лаврова.