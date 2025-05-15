Некоторые уже были на переговорах с Украиной. Что известно о членах российской делегации

Они активно выступают за Путина

Россия объявила о составе российской делегации на переговорах с Украиной в Турции 15 мая. Владимир Путин посылает вместо себя Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

"Телеграф" расскажет, что известно обо всех этих людях. Они активно выступают за Путина и поддерживают войну на Украине.

Владимир Мединский — "фасадный переговорщик"

Владимир Мединский – помощник президента Российской Федерации. Но родился он в Украине – в Смеле Черкасской области в 1970 году. За свою карьеру он работал в посольстве России в США, был депутатом Госдумы, министром культуры, помощником президента.

Его назначили руководителем делегации России в Стамбуле в 2025 году, и именно он возглавлял такую же делегацию во время переговоров с Украиной в 2022 году. Мединского считают фасадным переговорщиком Путина, не имеющим реального веса в принятии решений.

Владимир Мединский

Михаил Галузин выступает за усиление влияния своей страны на соседей

Михаил Галузин – с 2018 года заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Родился в 1964 году, карьерный дипломат, работал на различных должностях в МИД России, в том числе в посольствах в Болгарии, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Сейчас отвечает за "интеграцию" оккупированных территорий Украины.

Он последовательно выступает за усиление влияния своей страны на соседей, поддерживает ее агрессивную политику, а Украина, по его мнению, "утратила суверенитет" из-за влияния Запада.

Михаил Галузин

Игорь Костюков – это тень Путина

Игорь Костюков – начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил России. Фактически с 2018 года это руководитель ГРУ – российской разведки.

Костюкова считают организатором российских спецопераций за рубежом (кибератаки, диверсии, убийства) – в Украине, Сирии, Африке и т.д.

Костюкова называют тенью Путина, куратором его самых секретных операций и противовесом влиянию ФСБ. Примечательно, что он находится под санкциями США, ЕС, Канады, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Игорь Костюков

Александр Фомин поддерживает политику Кремля

Александр Фомин – заместитель министра обороны Российской Федерации с 2017 года. Отвечает за международное военное сотрудничество и контракты на поставку оружия.

Имеет определенный опыт переговоров, в частности, со странами Ближнего Востока и Африки, но только по военным поставкам. В 2021 году пытался продать Турции системы ПВО С-400.

Фомин публично поддерживает политику Кремля и войну против Украины.

Александр Фомин

Что предшествовало

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле после того, как союзники Украины поставили ему дедлайн для согласия на перемирие. Европейские страны предупредили Москву, что ее ждут санкции в случае отказа от установления перемирия.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу, но только после полного прекращения огня. Позже он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции 15 мая. Президент Украины отмечал, что на переговорах с российским диктатором он будет говорить о прекращении огня и обмене пленных.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что также может прилететь в Турцию. По предварительной информации СМИ, от имени Вашингтона туда отправятся спецпредставители Белого дома Стив Виткофф и Кит Келлог.

А вот в Украине посмеялись над составом российской делегации, которую отправили в Турцию.

Ранее "Телеграф" писал, кто вместе с Зеленским присоединится к переговорам в Стамбуле.