"Алкаши с балалайками": в Украине посмеялись над составом делегации Путина в Стамбул

Украинские эксперты и медиа-личности уже прокомментировали делегацию Путина, высмеяв ее состав и российского правителя

Российский правитель Владимир Путин утвердил состав так называемой "делегации", которая отправится в Стамбул для участия в переговорах. Ожидаемо, что сам Путин, как известный трус, побоялся оставить даже Кремль, не то что Россию, поэтому его в Стамбуле не будет. А состав делегации собран, похоже, из тех, чье имя удалось быстро вспомнить, или кто просто оказался у российского правителя под рукой – из чиновников даже не третьего, а тридцать третьего эшелона власти. Украинские эксперты и политики уже отреагировали на эту новость рядом комментариев.

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко просто сделал репост своей записи о том, что Путин выбирает войну ради своего летнего наступления. А народный депутат Алексей Гончаренко написал, что Путин пытается делать вид, что новые переговоры – это продолжение переговоров 2022 года.

"Похоже, Путин делает вид, что 15 мая будет продолжение того же Стамбула 2022 года. Тогда главой делегации тоже был Мединский. Лаврова не отправил, Ушакова (своего помощника по иностранным делам, присутствовавшего на всех переговорах с Виткоффом и сопровождающего Путина на всех встречах с иностранцами) тоже не отправил. То есть, можно заключить, что серьезного разговора в Стамбуле Путин не хочет. Кремль опубликовал всё в последний момент. Тянул. Все в стиле Путина", – написал он.

Политолог Олег Саакян предложил отправить на "переговоры", учитывая состав российской "делегации", группу, отобранную по тому же принципу. То есть кто попадет под руку и кто вообще ничего не решает.

"Предлагаю выставить со стороны Украины, реагируя на список участников делегации от России, для переговоров в Стамбуле: сантехника МОУ; канцеляриста МинЦифры; еще главу безопасности Жмеринского вокзала; и во главе делегации — машиниста Киевского метро. Но приехать в ночь с 17-го на 18-е, потому что через Россию воздушное пространство закрыто, да и вообще есть другие дела по дороге", – пошутил он.

Аналитик Марко Копыл, ведущий канал "Гамбит Трампа", отметил, что своими действиями Путин фактически плюнул в лицо Трампу, который был готов прилететь в Стамбул. Даже каких-нибудь более-менее высокопоставленных лиц Кремль не захотел отправлять.

"Уровень делегации, которую предложил Путин — это плевок в лицо Трампу. Не больше, не меньше. Трамп несколько раз повторил, что готов прилететь в Стамбул, если туда прилетит Путин. Кремль даже не делегировал Лаврова, хотя Рубио также готов присутствовать на переговорах. Кремль даже не делегировал Лаврова, хотя Рубио также готов присутствовать на переговорах. Вместо этого Путин буквально отсылает в Стамбул бюрократическую пыль, что просто унизительно для американской стороны. Важно быть очень ясным. Если и после этого не будет ответа, хотя бы в виде санкций, это будет позор. Украина сделала все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Ждем реакцию", – написал он.

Разведывательное сообщество InformNapalm отметило, что теперь, когда Путин отправил в Стамбул бог знает кого, было бы неплохо посмотреть, какая реакция будет у Европы и США на это унижение.

"Ждем от Европы и США обещанных супер-гипер-мощных санкций против России. Потому что за угрозами должны идти действия. Так это работает. PS: Замороженные российские активы — передать Украине, оружие из американских и европейских складов — передать Украине, "глубокую обеспокоенность" — оставить на складах в США и ЕС или передать на склады Венгрии", – говорится в сообщении.

Военный Станислав "Осман" Бунятов написал, что Путин слился и отправляет на переговоры "группу алкашей с балалайками". А волонтер Сергей Стерненко пошутил, что пес Патрон пока не говорил о планах встречаться с Мединским.

Напомним, 15 мая в Стамбул отправится президент Украины Владимир Зеленский на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме того, там будет присутствовать глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква.