Другий півфінал Євробачення 2025: де і коли дивитись трансляції

Дізнайтесь, на яких платформах можна переглянути трансляцію Євробачення 2025

Вже сьогодні, 15 травня, у Базелі пройде другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За підсумками першого півфіналу представники України гурт Ziferblat пройшов у фінал, який відбудеться у суботу, 17 травня.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись онлайн-трансляції другого півфіналу Євробачення 2025.

У другому півфіналі на сцену пісенного конкурсу вийдуть 16 країн. Усі вони змагатимуться за право брати участь у фіналі, але лише 10 із них пройдуть туди.

Порядок виступів учасників другого півфіналу:

Австралія: Go-Jo – Milkshake Man Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli Ірландія: Емм — Laika Party Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi Вірменія: Parg – SURVIVOR Австрія: JJ – Wasted Love Греція: Клавдія – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Міріана Конте – SERVING Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom Данія: Ciccaa – Hallucination Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise Сербія: Принц – Mila Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.

Де і коли дивитись другий півфінал

Великий концерт другого півфіналу Євробачення 2025 року розпочнеться у четвер, 15 травня, о 22:00 за київським часом. О 21.00 розпочнеться передшоу, яке транслюватимуть на "Суспільне культура". Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. Гостями студії будуть реперка alyona alyona, психологиня Оксана Зайцева та фіналіст Нацвідбору співак KHAYAT.

Онлайн-трансляції Євробачення можна переглянути:

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