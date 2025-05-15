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Другий півфінал Євробачення 2025: де і коли дивитись трансляції

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Вже сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення 2025 Новина оновлена 15 травня 2025, 13:49
Вже сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення 2025. Фото Getty Images

Дізнайтесь, на яких платформах можна переглянути трансляцію Євробачення 2025

Вже сьогодні, 15 травня, у Базелі пройде другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За підсумками першого півфіналу представники України гурт Ziferblat пройшов у фінал, який відбудеться у суботу, 17 травня.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись онлайн-трансляції другого півфіналу Євробачення 2025.

У другому півфіналі на сцену пісенного конкурсу вийдуть 16 країн. Усі вони змагатимуться за право брати участь у фіналі, але лише 10 із них пройдуть туди.

Порядок виступів учасників другого півфіналу:

  1. Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
  2. Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
  3. Ірландія: Емм — Laika Party
  4. Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi
  5. Вірменія: Parg – SURVIVOR
  6. Австрія: JJ – Wasted Love
  7. Греція: Клавдія – Asteromata
  8. Литва: Katarsis – Tavo akys
  9. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  10. Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
  11. Данія: Ciccaa – Hallucination
  12. Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  13. Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
  14. Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
  15. Сербія: Принц – Mila
  16. Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.
Євробачення 2025 року другий півфінал

Де і коли дивитись другий півфінал

Великий концерт другого півфіналу Євробачення 2025 року розпочнеться у четвер, 15 травня, о 22:00 за київським часом. О 21.00 розпочнеться передшоу, яке транслюватимуть на "Суспільне культура". Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. Гостями студії будуть реперка alyona alyona, психологиня Оксана Зайцева та фіналіст Нацвідбору співак KHAYAT.

Онлайн-трансляції Євробачення можна переглянути:

Раніше "Телеграф" розповідав про найпровальніші виступи українських учасників на Євробаченні. У списку аутсайдерів – п’ять виконавців.

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#Трансляція #Другий півфінал #Євробачення 2025