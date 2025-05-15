Другий півфінал Євробачення 2025: де і коли дивитись трансляції
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Дізнайтесь, на яких платформах можна переглянути трансляцію Євробачення 2025
Вже сьогодні, 15 травня, у Базелі пройде другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За підсумками першого півфіналу представники України гурт Ziferblat пройшов у фінал, який відбудеться у суботу, 17 травня.
"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись онлайн-трансляції другого півфіналу Євробачення 2025.
У другому півфіналі на сцену пісенного конкурсу вийдуть 16 країн. Усі вони змагатимуться за право брати участь у фіналі, але лише 10 із них пройдуть туди.
Порядок виступів учасників другого півфіналу:
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: Емм — Laika Party
- Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Греція: Клавдія – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
- Данія: Ciccaa – Hallucination
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
- Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
- Сербія: Принц – Mila
- Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME.
Де і коли дивитись другий півфінал
Великий концерт другого півфіналу Євробачення 2025 року розпочнеться у четвер, 15 травня, о 22:00 за київським часом. О 21.00 розпочнеться передшоу, яке транслюватимуть на "Суспільне культура". Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та Настя Ткаченко. Гостями студії будуть реперка alyona alyona, психологиня Оксана Зайцева та фіналіст Нацвідбору співак KHAYAT.
Онлайн-трансляції Євробачення можна переглянути:
- на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення Україна;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспiльного мовника та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Раніше "Телеграф" розповідав про найпровальніші виступи українських учасників на Євробаченні. У списку аутсайдерів – п’ять виконавців.