В знак благодарности дипломатов "цемают в щечку"

Профессия украинского дипломата — это не о больших зарплатах, а о государственной службе, самоотверженности и долгой игре. Условия труда в центральном аппарате МИД существенно отличаются от предлагаемых сотрудникам в заграничных командировках.

Об этом в разговоре с Раминой Эсхакзай рассказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, дипломат, работающий в министерстве в Киеве, не может рассчитывать на рыночную зарплату.

"Даже министр, замминистра или посол не зарабатывают 10 000 долларов в месяц", — сообщил дипломат. Он пояснил, что бюджет министерства формируется в соответствии с жесткими государственными ограничениями, и попытки каждого нового главы МИД добиться увеличения фонда оплаты труда в аппарате зачастую не имеют результата.

Государство фактически не обеспечивает дипломатов никакими дополнительными льготами, за исключением рабочего места и базового медицинского обслуживания. Жилищ, надбавок или охраны нет. Условия труда Кулеба описал лаконично: "Государство дает тебе кабинет, компьютер и цемает в щечку в знак благодарности".

Несмотря на это, министерство пыталось создавать более комфортные условия труда сами: открыли детскую комнату для работников с детьми, позволяли приходить на работу с домашними животными в период войны и COVID-19, чтобы снизить уровень стресса.

Ситуация принципиально меняется, когда дипломат отправляется в заграничную командировку. Однако попасть в зарубежное представительство можно только после 1,5–2 лет работы в центральном аппарате МИД. В таком случае:

выплаты базируются на условиях страны пребывания;

предоставляется полная медицинская страховка;

с высокой вероятностью обеспечивается служебный автомобиль;

оплачивается достойное жилье;

заработная плата является рыночной и позволяет жить на уровне среднего класса страны пребывания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после обретения независимости Украина не имела реальной возможности сохранить ядерное оружие, однако могла достичь более выгодных условий при его отказе. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, все зависело от политической воли и переговорных способностей руководства. Вместо 400 миллионов долларов и формальных гарантий дружбы с США и странами Запада Украина могла выторговать более серьезные гарантии и ресурсы.