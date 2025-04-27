Мы и близко не стоим к реальным переговорам о конце войны, - Кулеба

Он советует украинцам меньше обращать внимание на большинство заявлений, которые звучат о переговорах

Украина постоянно веде переговоры с партнерами, а те косвенно говорят с Россией. Однако в настоящее время речь не идет о приближении процесса к дипломатическим переговорам.

Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Говорит Великий Львов". По его словам, близость к решению вопроса о прекращении огня сейчас на том же уровне, что и была в январе этого года.

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то проходят, кто-то с нами общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны – там же, где были прошлой осенью", – объясняет Кулеба.

Он советует украинцам меньше обращать внимание на большинство заявлений, которые звучат о переговорах процессе со стороны как наших партнеров, так и страны-агрессора.

"Тем больше вы убережете свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до, по крайней мере, прекращения огня, а когда-то, надеемся, и до конца войны", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Британии Кир Стармер сказал, когда в Украине может наступить прекращение огня.