Почему Украина "заплатила" ракетами за "дружбу" с США? Кулеба объяснил, было ли возможно сохранить ядерное оружие

В то время Украина была уверена, что получила выгодное соглашение

После обретения независимости Украина не могла сохранить ядерное оружие, но имела возможность выторговать большую цену чем 400 млн долларов и "дружбу" с США и другими странами Запада.

Это полностью зависело от руководства страны и их способности вести переговоры. Таким мнением бывший министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба поделился в эфире "Телевидения Торонто".

"Могли ли руководители Украины выторговать большую цену за это оружие? Могли. Это уже вопрос к переговорам, как они были проведены", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что новорожденная страна сразу была в состоянии экономического и общественного "полураспада".

"И, конечно, на тот момент 400 млн долларов. И мы ведь не просто деньги получили. Мы же считали, что мы "купили дружбу", поменяли, "заплатили" ракетами за "дружбу" Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, которые никогда не позволят России ничего с нами поделать", — пояснил экс-министр.

Он добавил, что в те времена Украина была глубоко инфильтрирована либо просоветски настроенными элементами в военной и научно-технической отраслях, либо откровенными агентами Российской Федерации.

"Поэтому им устроить у нас ядерный инцидент и обвинить нас в том, что мы не способны заботиться об этом оружии, и это — граната в руках обезьяны, было сделать просто в один клик", — резюмировал Кулеба.

Напомним, в последнее время российская пропаганда разгоняет нарратив о том, что ядерное оружие, которое Украина получила после развала СССР, было совсем не украинским. Ситуация пришла к тому, что информацию об этом начал повторять даже спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.