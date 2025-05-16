Скандальная Алхим запела на украинском после возбуждения уголовного дела (видео)

СБУ уже начала проверку действий блогерши

Известная блогерша Анна Алхим, которая находится в Параже, заговорила на украинском языке, что правда, после открытия против нее уголовного производства. Более того, инфлюенсерша напомнила о своем патриотическом тату на левой руке.

Соответствующее видео Алхим опубликовала в своих сторис и в постах в Instagram 16 мая. На нем она приплясывает и подпевает под известный украинский трек Alena Omargalieva "Мужчина".

"Теперь моя любимая песня", — именно так блогер подписала видео.

Добавим, что Алхим закрыла комментарии под этим постом, вероятнее, чтобы пользователи не хейтили ее еще больше. Однако это не единственное сообщение русскоязычной блогерши из Днепра в Instagram. Так, 15 мая на День вышиванки Алхим опубликовала видео, где показывает свою татуировку на левой руке в виде вышиванки.

"Эта вышиванка у меня не одежда, у меня это генетический код", — сказала блогерша.

В то же время 16 мая депутат Наталья Пипа сообщила, что против Анны Алхим возбуждено уголовное производство. Ранее народная избранница обращалась в СБУ и Нацполицию с просьбой дать оценку действиям блогерши. После этого, кстати, Пипа получала многочисленные звонки с угрозами.

"По Анне Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям — 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в Департаменте коммуникаций НПУ.

Заметим, что 111 статья касается государственной измены. Однако сама блогерша отреагировала на эту информацию на своей странице в Telegram достаточно провокационно, разместив "шутку" об обысках.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство против Анны Алхим (настоящее имя – Анна Буряченко) по статье "Разжигание национальной вражды". А СБУ уже направила экспертам на проведение исследований информацию о действиях и высказываниях блогершы, сообщает "Суспільне".

Что предшествовало

Очередной скандал вокруг Алхим разразился, когда в сеть попало видео, где она закатывает глаза в ответ на просьбу спеть на украинском. После этого многие блогеры, среди них и Елена Мандзюк публично осудили Алхим. Женщина напомнила о других случаях, когда Анна попадала в скандалы: заявления о Путине, общение на русском языке, популяризация русского контента – сериалов и музыки.

Уже после этого стало известно, что Алхим в Париже и встречалась с известным российским блогером Игорем Синяком, родившимся в Донецкой области. Когда ее в очередной раз захейтили за это, она подчеркнула, что имеет право встречаться с кем-либо. Более того, заверила, что Синяк уже долгое время не живет в России, однако она не упомянула о том, что российский блогер сознательно поддерживает Россию. Он не раз подчеркивал, что у него есть российский паспорт, но о войне говорит максимально осторожно, ведь "не хочет в тюрьму".

Больше о скандалах с Алхим и его провокационных высказываниях в материале "Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно… ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женатом любовнике блогерши Анны Алхим, которого она "слила" на всю страну.