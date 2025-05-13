"Информацию слили из Верховной Рады": нардеп получила угрозы после обращения в отношении блогера Алхим

Нардеп подозревает, что произошла утечка из Верховной Рады

После подачи официального депутатского обращения в СБУ и Национальную полицию о деятельности блогера Анны Алхим (настоящее имя — Анна Буряченко), народная депутат Наталья Пипа начала получать многочисленные звонки с угрозами. По ее словам, это произошло еще до того, как обращение было обнародовано публично, а значит, произошла утечка персональных данных из внутренней системы Верховной Рады.

"Угрозы начали поступать, когда мое обращение еще даже не было опубликовано. Оно находилось только в системе Верховной Рады, доступной для депутатов, аппарата и помощников. Следовательно, кто-то изнутри слил не только содержание обращения, но и мой номер телефона", — заявила Пипа в комментарии "Телеграфу".

Депутат уже обратилась к правоохранителям по поводу угроз. Сначала ей звонили с голосовыми сообщениями агрессивного характера, а позже с большого количества анонимных номеров.

"Я просто блокировала новые номера. Но количество таких звонков — десятки. Это была попытка давления и устрашения", — поделилась политик.

Наталья Пипа прямо заявляет: подозревает, что слив информации совершил кто-то из народных депутатов, которые до сих пор поддерживают пророссийские нарративы в парламенте.

"В Верховной Раде есть несколько человек, открыто или скрыто продвигающих пророссийские месседжи. Это не одна фракция — есть представители как из ОПЗЖ, так и из "Слуги народа". Именно среди них, вероятно, и произошла утечка", — подчеркнула Пипа в разговоре с "Телеграфом".

Причиной обращения в СБУ и Нацполицию стали многочисленные проявления антиукраинской риторики со стороны блогера Анны Алхим. Среди них распространение пророссийских месседжей в соцсетях, в частности фразы "Путин — красавчик", отказ петь украинские песни, танцы под российскую музыку перед портретами погибших защитников Украины.

"Это не просто шокирующий контент. Это яд для сознания молодежи. Такие блогеры представляют реальную угрозу информационной безопасности Украины", — объясняет нардепка.

В своем обращении Пипа требует от правоохранительных органов дать четкую правовую оценку действиям блогера и принять неотложные меры.

Отдельно депутат обратилась к украинским родителям, призвав проверить, на кого подписаны их дети в TikTok, Instagram и других соцсетях. По словам Пипы, подобные блогеры – это тоже оружие врага.

К слову, несмотря на резонанс, Анна Алхим продолжает публиковать безмятежные сторис, например, из Парижа.

"Публичные лица, распространяющие антиукраинские месседжи, должны отвечать за подрывную деятельность. Свобода слова — не о праве вести информационную войну против своего государства", — резюмирует депутат.