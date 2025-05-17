Украина хитро придумала, как сохранять культурные ценности во время войны

Из прифронтовых зон были эвакуированы музейные предметы из 63 заведений культуры

Во время войны в Украине многие элементы культурного наследия могли пострадать или быть полностью уничтожены. Однако Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) придумало несколько способов, чтобы сохранить эти достижения.

Об этом рассказали в Минкульте, отвечая на запрос "Телеграфа". Отмечается, что на май 2025 года были эвакуированы музейные предметы из 63 заведений культуры, которые были в прифронтовых зонах.

"Общее количество эвакуированных предметов составляет 547 198. Эвакуация осуществлена до 23 заведений культуры. Сейчас эвакуационные мероприятия продолжаются. Вместе с тем, учитывая отсутствие дополнительных площадей в заведениях культуры, расположенных в тыловых областях, дальнейшее размещение в них эвакуированных культурных ценностей невозможно", — говорится в сообщении.

В Минкульте добавляют, что законодательство Украины не предусматривает эвакуацию элементов культурного наследия за пределы страны. Однако в министерстве нашли выход, ведь украинское культурное достояние может принимать участие в выставках за рубежом. Таким образом, происходит презентация артефактов украинского национального наследия и их сохранение в безопасных условиях.

Как сообщили "Телеграфу", с 2022 было организовано более 175 выставок за пределами Украины, в частности в Польше, Италии, Литве, США, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Франции и т.д. В них участвовало 7 467 музейных предметов. Чтобы эта процедура проходила легче, Кабмин утвердил постановление для проведения отдельных видов работ на объектах культурного наследия в условиях военного положения.

"Кроме того, в Украине осуществляется оцифровка недвижимых памятников: храмов, домов, исторического городского пространства. Этот опыт уже успешно применен для восстановления поврежденных объектов во Львове, активно внедряется в Чернигове, Харькове и Одессе", — добавляют в Минкульте.

К тому же, Украина и Польша заключили специальный меморандум об инвентаризации архитектурных и археологических потерь. С его помощью происходит документирование ущерба, причиненного культурному наследию Украины Россией, а также расширение возможностей сбора доказательств умышленного причинения вреда.

"В рамках цифровизации МКСК была запущена в опытную эксплуатацию информационно-коммуникационная система "Государственный реестр недвижимых памятников Украины". Ее целью является оцифровка и сохранение информации об объектах культурного наследия Украины, обеспечение доступа населения к данным, а также внесение информации о геоданных", — сообщили изданию.

Отмечается, что Украина активно сотрудничает с ЮНЕСКО. За период полномасштабного вторжения РФ миссии организации неоднократно посещали Украину, чтобы оценить ущерб, причиненный объектам всемирного наследия. Также Киев запросил внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО несколько объектов. По состоянию на 2025 год в него внесено 27 объектов культурного наследия Украины.

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