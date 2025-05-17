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Украина хитро придумала, как сохранять культурные ценности во время войны

Автор
Татьяна Крутякова
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Как Украина спасает музейные объекты во время войны
Как Украина спасает музейные объекты во время войны. Фото Коллаж, "Телеграф"

Из прифронтовых зон были эвакуированы музейные предметы из 63 заведений культуры

Во время войны в Украине многие элементы культурного наследия могли пострадать или быть полностью уничтожены. Однако Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) придумало несколько способов, чтобы сохранить эти достижения.

Об этом рассказали в Минкульте, отвечая на запрос "Телеграфа". Отмечается, что на май 2025 года были эвакуированы музейные предметы из 63 заведений культуры, которые были в прифронтовых зонах.

"Общее количество эвакуированных предметов составляет 547 198. Эвакуация осуществлена до 23 заведений культуры. Сейчас эвакуационные мероприятия продолжаются. Вместе с тем, учитывая отсутствие дополнительных площадей в заведениях культуры, расположенных в тыловых областях, дальнейшее размещение в них эвакуированных культурных ценностей невозможно", — говорится в сообщении.

В Минкульте добавляют, что законодательство Украины не предусматривает эвакуацию элементов культурного наследия за пределы страны. Однако в министерстве нашли выход, ведь украинское культурное достояние может принимать участие в выставках за рубежом. Таким образом, происходит презентация артефактов украинского национального наследия и их сохранение в безопасных условиях.

Как сообщили "Телеграфу", с 2022 было организовано более 175 выставок за пределами Украины, в частности в Польше, Италии, Литве, США, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Франции и т.д. В них участвовало 7 467 музейных предметов. Чтобы эта процедура проходила легче, Кабмин утвердил постановление для проведения отдельных видов работ на объектах культурного наследия в условиях военного положения.

"Кроме того, в Украине осуществляется оцифровка недвижимых памятников: храмов, домов, исторического городского пространства. Этот опыт уже успешно применен для восстановления поврежденных объектов во Львове, активно внедряется в Чернигове, Харькове и Одессе", — добавляют в Минкульте.

К тому же, Украина и Польша заключили специальный меморандум об инвентаризации архитектурных и археологических потерь. С его помощью происходит документирование ущерба, причиненного культурному наследию Украины Россией, а также расширение возможностей сбора доказательств умышленного причинения вреда.

"В рамках цифровизации МКСК была запущена в опытную эксплуатацию информационно-коммуникационная система "Государственный реестр недвижимых памятников Украины". Ее целью является оцифровка и сохранение информации об объектах культурного наследия Украины, обеспечение доступа населения к данным, а также внесение информации о геоданных", — сообщили изданию.

Отмечается, что Украина активно сотрудничает с ЮНЕСКО. За период полномасштабного вторжения РФ миссии организации неоднократно посещали Украину, чтобы оценить ущерб, причиненный объектам всемирного наследия. Также Киев запросил внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО несколько объектов. По состоянию на 2025 год в него внесено 27 объектов культурного наследия Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех проблемах с Национальным военным кладбищем под Киевом.

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#Украина #Министерство культуры Украины #Война с РФ