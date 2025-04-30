20 тысяч памятников Шевченко вместо Пушкина Украине не нужны? В "Правом секторе" назвали причину

Не стоит бездумно истреблять все, что не является суперукраинским, говорит Александр Сачко

В результате с Россией в Украине растет процент людей, выступающих за ликвидацию советских и имперских символов, одним из которых являются памятники российскому поэту Александру Пушкину. Однако власти Одессы, наиболее страдающей от ударов россиян, были против демонтажа памятника Пушкину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему не стоит бездумно устанавливать памятники украинским литературным деятелям.

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— Война многое расставляет на свои места и показывает, кто есть кто. И объяснять, почему в Одессе не должно быть памятника Пушкину, на самом деле нужно все меньшее количество людей, — говорит националист.

По его мнению, пока такие люди, как мэр Одессы Труханов будут противиться сносу имперских символов — война будет продолжаться.

— Я абсолютно против того, чтобы бездумно истреблять все, что не является суперукраинским, а вместо этого построить еще 20 тысяч памятников Шевченко. Шевченко должен быть не извне, он должен быть внутри человека. Россияне мне рассказывают о "великой русской культуре", но я, например, Достоевского читал, а большинство россиян нет. Вот в чем между нами разница, — говорит начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор".

Ему очень хотелось, чтобы в Украине была ситуация качественно иной. Чтобы мы ставили памятники нашим выдающимся личностям не потому, что есть распоряжение Кабмина, а потому, что община к этому стремится, понимает, что это нужно делать. Что на этом нужно воспитывать новое поколение украинцев, ведь у нас очень много своего, что стоит знать и чем стоит гордиться, показывать миру.

— И это касается культуры, языка, традиций, истории всего того, на чем строится государство. Экономика, политика, границы и даже армия — это уже надстройка. А эти глубинные вещи, они базовые. Собственно, на этом строится самоидентификация, осознание себя в мире как человека, как гражданина своей страны. Как члена огромного сообщества: духовного единства мертвых, живых и нерожденных украинцев в Украине и за ее пределами. Это Шевченко. Он дал лучшее определение нации, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист и общественный активист Геннадий Друзенко назвал "Телеграфу" имя гениального поэта, чтобы заменить памятники Ленину и Пушкину.