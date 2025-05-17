Україна хитро придумала, як зберігати культурні цінності під час війни

З прифронтових зон було евакуйовано музейні предмети з 63 закладів культури

Під час війни в Україні чимало елементів культурної спадщини могло постраждати, або бути повністю знищеними. Однак Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) вигадало кілька способів, щоб зберегти ці надбання.

Про це розповіли в Мінкульті, відповідаючи на запит "Телеграфу". Зазначається, що станом на травень 2025 року було евакуйовано музейні предмети з 63 закладів культури, які були у прифронтових зонах.

"Загальна кількість евакуйованих предметів становить 547 198. Евакуацію здійснено до 23 закладів культури. Наразі евакуаційні заходи тривають. Разом з тим, зважаючи на відсутність додаткових площ у закладах культури, розташованих у тилових областях, подальше розміщення в них евакуйованих культурних цінностей є неможливим", — йдеться у повідомленні.

У Мінкульті додають, що законодавство України не передбачає проведення евакуації елементів культурної спадщини за межі країни. Однак в міністерстві знайшли вихід, адже українські культурні надбання можуть брати учать у виставках за кордоном. Таким чином відбувається презентація артефактів української національної спадщини та їх збереження в безпечних умовах.

Як повідомили "Телеграфу", з 2022 було організовано понад 175 виставок за межами України, зокрема у Польщі, Італії, Литві, США, Швейцарії, Іспанії, Данії, Німеччині, Франції тощо. У них було залучено 7 467 музейних предметів. Аби ця процедура відбувалась легше, Кабмін затвердив постанову для проведення окремих видів робіт на об’єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану.

"Крім того, в Україні здійснюється оцифрування нерухомих пам’яток: храмів, будинків, історичного міського простору. Цей досвід вже успішно застосовано для відновлення пошкоджених об’єктів у Львові, активно впроваджується в Чернігові, Харкові та Одесі", — додають у Мінкульті.

До того ж Україна та Польща уклали спеціальний меморандум про інвентаризацію архітектурних та археологічних втрат. З його допомогою відбувається документування збитків, завданих культурній спадщині України Росією, а також розширення можливостей збору доказів умисного заподіяння шкоду.

"У межах цифровізації МКСК було запущено в дослідну експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему "Державний реєстр нерухомих памʼяток України". Її метою є оцифрування та збереження інформації про об’єкти культурної спадщини України, забезпечення доступу населення до даних, а також внесення інформації про геодані", — повідомили виданню.

Зазначається, що Україна активно співпрацює з ЮНЕСКО. За період повномасштабного вторгнення РФ місії організації неодноразово відвідувала Україну, аби оцінити збитки, завдані об'єктам всесвітньої спадщини. Також Київ подав запит на внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО кілька об'єктів. Станом на 2025 рік до нього внесено 27 об’єктів культурної спадщини України.

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