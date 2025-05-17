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Гранд-финал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции и какие шансы у Украины

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Украину в финале Евровидения 2025 представит группа Ziferblat Новость обновлена 17 мая 2025, 11:28
Украину в финале Евровидения 2025 представит группа Ziferblat. Фото Телеграф, Getty Images

В субботу, 17 мая, в Швейцарии состоится гранд-финал Евровидения 2025

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле пройдет гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу будут бороться представители 26 стран, среди которых и Украина. Нашу страну на конкурсе представит группа Ziferblat.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции Евровидения 2025, и какие шансы на победу у Украины.

Какие страны выступят в финале?

По результатам первых двух полуфиналов, которые прошли 13 и 15 мая, в гранд финал попали представители 20 стран. Артисты из еще 5 стран-основателей конкурса прошли в финал автоматически — это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Также в финале по умолчанию представители Швейцарии, которая в этом году принимает у себя Евровидение 2025.

  • Список стран-финалистов
  1. Норвегия
  2. Албания
  3. Швеция
  4. Исландия
  5. Нидерланды
  6. Польша
  7. Сан-Марино
  8. Эстония
  9. Португалия
  10. Украина
  11. Литва
  12. Израиль
  13. Армения
  14. Дания
  15. Австрия
  16. Люксембург
  17. Финляндия
  18. Латвия
  19. Мальта
  20. Греция

Уже известно, что представители Украины группа Ziferblat выступит в гранд-финале Евровидения 2025 под номером 7. До этого наши артисты выступали пятыми в первом полуфинале и они были оглашены последними среди тех, кто прошел в финал.

Евровидение 2025 фото

Где и когда смотреть трансляции Евровидения?

Открытие гранд финала состоится уже традиционно в 22.00 по киевскому времени. В 21:00 на платформах Суспільного мовлення начнется "Передшоу. Песенный конкурс Евровидения-2025", а с 22:00 прямая трансляция финала 69-го песенного конкурса Евровидения в Базеле.

Список онлайн-трансляций:

Евровидение 2025 трансляции

Какие шансы на победу у Украины?

Украину на Евровидении 2025 по итогам Национального отбора представляет группа Ziferblat. Участники успешно выступили в первом полуфинале с песней "Bird of Pray", представив невероятное магическое шоу, и прошли в гранд-финал.

Циферблат
Ziferblat. Фото: Getty Images

Перед финалом букмекеры оценивают шансы Украины средне, наши участники Ziferblat находятся на 13-й позиции в рейтинге сайта eurovisionworld.com. Первое место прогнозируют Швеции — KAJ с песней "Bara bada bastu". В первой пятерке лидеров сейчас Швеция, Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды.

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#Финал #Евровидение 2025 #Ziferblat