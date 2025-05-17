Гранд-финал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции и какие шансы у Украины
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В субботу, 17 мая, в Швейцарии состоится гранд-финал Евровидения 2025
В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле пройдет гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу будут бороться представители 26 стран, среди которых и Украина. Нашу страну на конкурсе представит группа Ziferblat.
"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции Евровидения 2025, и какие шансы на победу у Украины.
Какие страны выступят в финале?
По результатам первых двух полуфиналов, которые прошли 13 и 15 мая, в гранд финал попали представители 20 стран. Артисты из еще 5 стран-основателей конкурса прошли в финал автоматически — это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Также в финале по умолчанию представители Швейцарии, которая в этом году принимает у себя Евровидение 2025.
- Список стран-финалистов
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
- Литва
- Израиль
- Армения
- Дания
- Австрия
- Люксембург
- Финляндия
- Латвия
- Мальта
- Греция
Уже известно, что представители Украины группа Ziferblat выступит в гранд-финале Евровидения 2025 под номером 7. До этого наши артисты выступали пятыми в первом полуфинале и они были оглашены последними среди тех, кто прошел в финал.
Где и когда смотреть трансляции Евровидения?
Открытие гранд финала состоится уже традиционно в 22.00 по киевскому времени. В 21:00 на платформах Суспільного мовлення начнется "Передшоу. Песенный конкурс Евровидения-2025", а с 22:00 прямая трансляция финала 69-го песенного конкурса Евровидения в Базеле.
Список онлайн-трансляций:
- на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение Украина;
- на YouTube-канале Евровидения Украина;
- в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- на Facebook-страницах Суспiльного мовлення и Евровидения Украина;
- а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь.
Какие шансы на победу у Украины?
Украину на Евровидении 2025 по итогам Национального отбора представляет группа Ziferblat. Участники успешно выступили в первом полуфинале с песней "Bird of Pray", представив невероятное магическое шоу, и прошли в гранд-финал.
Перед финалом букмекеры оценивают шансы Украины средне, наши участники Ziferblat находятся на 13-й позиции в рейтинге сайта eurovisionworld.com. Первое место прогнозируют Швеции — KAJ с песней "Bara bada bastu". В первой пятерке лидеров сейчас Швеция, Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды.
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