Гранд-финал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции и какие шансы у Украины

В субботу, 17 мая, в Швейцарии состоится гранд-финал Евровидения 2025

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле пройдет гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу будут бороться представители 26 стран, среди которых и Украина. Нашу страну на конкурсе представит группа Ziferblat.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции Евровидения 2025, и какие шансы на победу у Украины.

Какие страны выступят в финале?

По результатам первых двух полуфиналов, которые прошли 13 и 15 мая, в гранд финал попали представители 20 стран. Артисты из еще 5 стран-основателей конкурса прошли в финал автоматически — это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Также в финале по умолчанию представители Швейцарии, которая в этом году принимает у себя Евровидение 2025.

Список стран-финалистов

Норвегия Албания Швеция Исландия Нидерланды Польша Сан-Марино Эстония Португалия Украина Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция

Уже известно, что представители Украины группа Ziferblat выступит в гранд-финале Евровидения 2025 под номером 7. До этого наши артисты выступали пятыми в первом полуфинале и они были оглашены последними среди тех, кто прошел в финал.

Где и когда смотреть трансляции Евровидения?

Открытие гранд финала состоится уже традиционно в 22.00 по киевскому времени. В 21:00 на платформах Суспільного мовлення начнется "Передшоу. Песенный конкурс Евровидения-2025", а с 22:00 прямая трансляция финала 69-го песенного конкурса Евровидения в Базеле.

Список онлайн-трансляций:

Какие шансы на победу у Украины?

Украину на Евровидении 2025 по итогам Национального отбора представляет группа Ziferblat. Участники успешно выступили в первом полуфинале с песней "Bird of Pray", представив невероятное магическое шоу, и прошли в гранд-финал.

Ziferblat. Фото: Getty Images

Перед финалом букмекеры оценивают шансы Украины средне, наши участники Ziferblat находятся на 13-й позиции в рейтинге сайта eurovisionworld.com. Первое место прогнозируют Швеции — KAJ с песней "Bara bada bastu". В первой пятерке лидеров сейчас Швеция, Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды.

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