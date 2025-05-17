Как проголосовать за любимого участника Евровидения 2025: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом

На какой номер отправить SMS за фаворита — детальнее в материале

В субботу, 17 мая 2025 года, в швейцарском городе Базель состоится финал популярного музыкального конкурса Евровидение. В отличие от второго полуфинала 15 мая, в этот раз украинцы смогут принять участие в голосовании.

Как именно жители Украины могут отдать свой голос за любимого участника на Евровидении 2025 — читайте в материале "Телеграфа". Существуют особые правила и для украинцев, которые находятся за границей.

В финале выступят представители из 26 стран, среди которых жюри и зрители выберут победителя. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray, выйдут на сцену под номером 7.

Порядок выступлений финалистов Евровидения 2025. Фото: eurovision.ua

Правила голосования на Евровидении 2025 для Украины

В финале имеют право голосовать все 37 стран-участниц конкурса. Украинцы могут отдать свой голос двумя способами: онлайн на сайте esc.vote или отправив SMS на номер 7576 с указанием номера участника от 01 до 26 (стоимость SMS – 8,50 грн). В то же время, голосовать за представителя своей страны запрещено.

Как проголосовать украинцам за границей

Официальное приложение Eurovision Song Contest App

Доступно для iOS, Android и Windows. После голосования вы получите персональное видеообращение от выбранного исполнителя.

Телефонный звонок или SMS

Номера для голосования будут отображаться на экране во время трансляции. Обратите внимание, что вы не можете голосовать за представителя своей страны.

Онлайн-платформа esc.vote

Доступна для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе. Онлайн-голосование для них открывается ориентировочно в полночь 15 мая и будет доступно до начала прямой трансляции шоу. Голосование открывается после выступления последнего участника и длится около 18 минут.

Правила голосования на Евровидении 2025

Каждый зритель может отдать до 20 голосов, распределив их между разными участниками или отдав все одному. Голосовать за представителя страны, в которой вы находитесь во время голосования, запрещено.

Как проголосовать за Украину в других странах

Если вы находитесь за границей, отправляйте SMS с номером 07 на специальные номера, соответствующие стране пребывания. Полный перечень стран и номеров для голосования на Евровидении 2025 представлен в таблице ниже. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не следует голосовать из-за связи с Россией.

Номера для SMS-голосования за границей. Фото: eurovision.ua

Напоминаем, что в эту субботу, 17 мая, пройдет финал конкурса Евровидения 2025. В соревновании примут участие представители 26 стран, в томи числе и представители Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Ранее мы писали, где можно посмотреть финал Евровидения 17 мая онлайн.