Как проголосовать за любимого участника Евровидения 2025: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом
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На какой номер отправить SMS за фаворита — детальнее в материале
В субботу, 17 мая 2025 года, в швейцарском городе Базель состоится финал популярного музыкального конкурса Евровидение. В отличие от второго полуфинала 15 мая, в этот раз украинцы смогут принять участие в голосовании.
Как именно жители Украины могут отдать свой голос за любимого участника на Евровидении 2025 — читайте в материале "Телеграфа". Существуют особые правила и для украинцев, которые находятся за границей.
В финале выступят представители из 26 стран, среди которых жюри и зрители выберут победителя. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Представители Украины, группа Ziferblat с песней Bird of Pray, выйдут на сцену под номером 7.
Правила голосования на Евровидении 2025 для Украины
В финале имеют право голосовать все 37 стран-участниц конкурса. Украинцы могут отдать свой голос двумя способами: онлайн на сайте esc.vote или отправив SMS на номер 7576 с указанием номера участника от 01 до 26 (стоимость SMS – 8,50 грн). В то же время, голосовать за представителя своей страны запрещено.
Как проголосовать украинцам за границей
Официальное приложение Eurovision Song Contest App
- Доступно для iOS, Android и Windows. После голосования вы получите персональное видеообращение от выбранного исполнителя.
Телефонный звонок или SMS
- Номера для голосования будут отображаться на экране во время трансляции. Обратите внимание, что вы не можете голосовать за представителя своей страны.
Онлайн-платформа esc.vote
- Доступна для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе. Онлайн-голосование для них открывается ориентировочно в полночь 15 мая и будет доступно до начала прямой трансляции шоу. Голосование открывается после выступления последнего участника и длится около 18 минут.
Правила голосования на Евровидении 2025
Каждый зритель может отдать до 20 голосов, распределив их между разными участниками или отдав все одному. Голосовать за представителя страны, в которой вы находитесь во время голосования, запрещено.
Как проголосовать за Украину в других странах
Если вы находитесь за границей, отправляйте SMS с номером 07 на специальные номера, соответствующие стране пребывания. Полный перечень стран и номеров для голосования на Евровидении 2025 представлен в таблице ниже. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не следует голосовать из-за связи с Россией.
Напоминаем, что в эту субботу, 17 мая, пройдет финал конкурса Евровидения 2025. В соревновании примут участие представители 26 стран, в томи числе и представители Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Ранее мы писали, где можно посмотреть финал Евровидения 17 мая онлайн.