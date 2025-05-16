Украина не фаворит Евровидения 2025? Каковы шансы Ziferblat и кто ближе к победе в гранд-финале

Финал песенного конкурса пройдет вечером 17 мая

В эту субботу состоится большой финал 69-го международного песенного конкурса Евровидение 2025. По итогам первого полуфинала 13 мая украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray, как традиционно все представители Украины, смогли выйти в финал и теперь имеют шанс побороться с 26-ю странами-участницами за хрустальный трофей.

После второго полуфинала 15 мая "Телеграф" показывает обновленный рейтинг букмекеров — кому пророчат победу больше всего и на каком месте сейчас Украина. Сразу отметим, что существенных изменений в общей таблице eurovisionworld.com не произошло.

Евровидение 2025: пятерка с большим шансами на победу

Все ближе к гранд-финалу, но фавориты конкурса в этом году остаются неизменными. Так, первую строчку в таблице занимает группа KAJ из Швеции с треком Bara bada bastu с шансом на победу в 42%.

На втором месте находится певец JJ из Австрии с песней Wasted Love (21%), на третьем — певица Louane из Франции с треком Maman (9%). Далее идут Нидерланды (4 место, 5%) и Финляндия (5 место, 4%).

Данные букмекерских ставок. Фото: eurovisionworld.com

Евровидение 2025: что предвещают Украине

Группа Ziferblat на момент публикации материала находится на 13-м месте в рейтинге букмекеров. Шансы на победу на Евровидении в 2025 году оценивается в 1%. Выше Украины находится Италия (певец Lucio Corsi с песней Volevo essere un duro); ниже — Германия (дуэт Abor & Tynna с песней Baller).

Напомним, что финал Евровидения 2025 пройдет в швейцарском городе Базель в субботу, 17 мая. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не следует голосовать из-за связи с Россией.