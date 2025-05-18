Украина отдала максимальные 12 баллов неожиданному участнику на Евровидении 2025

Стало известно, кто получил от Украины 12 баллов, а кто — 1 балл

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель прошел гранд-финал конкурса "Евровидение", на котором нашу страну представил Ziferblat. Профессиональное жюри Украины также оценило выступления финалистов и решило самый высокий балл (12) отдать Германии.

После завершения конкурсной части "Евровидения" началось голосование: представители стран-участниц в прямом эфире оглашали свои оценки. Почетную миссию озвучить результаты от имени Украины в этом году доверили Jerry Heil, которая в прошлом году вместе с Alyona Alyona заняли третье место на международном конкурсе.

Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины выглядят так:

Германия — 12 баллов;

Великобритания — 10 баллов;

Италия — 8 баллов;

Швейцария — 7 баллов;

Латвия — 6 баллов;

Эстония — 5 баллов;

Португалия — 4 балла;

Люксембург — 3 балла;

Израиль — 2 балла;

Австрия — 1 балл;

Украина оценила выступления финалистов Евровидения 2025

"Телеграф" писал ранее, что группа Ziferblat достойно представила Украину на Евровидении 2025. Видео яркого выступления украинцев в гранд-финале.