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Украина отдала максимальные 12 баллов неожиданному участнику на Евровидении 2025

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Украина оценила участников Евровидения 2025 Новость обновлена 18 мая 2025, 01:35
Украина оценила участников Евровидения 2025. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Стало известно, кто получил от Украины 12 баллов, а кто — 1 балл

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель прошел гранд-финал конкурса "Евровидение", на котором нашу страну представил Ziferblat. Профессиональное жюри Украины также оценило выступления финалистов и решило самый высокий балл (12) отдать Германии.

После завершения конкурсной части "Евровидения" началось голосование: представители стран-участниц в прямом эфире оглашали свои оценки. Почетную миссию озвучить результаты от имени Украины в этом году доверили Jerry Heil, которая в прошлом году вместе с Alyona Alyona заняли третье место на международном конкурсе.

Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины выглядят так:

  • Германия — 12 баллов;
  • Великобритания — 10 баллов;
  • Италия — 8 баллов;
  • Швейцария — 7 баллов;
  • Латвия — 6 баллов;
  • Эстония — 5 баллов;
  • Португалия — 4 балла;
  • Люксембург — 3 балла;
  • Израиль — 2 балла;
  • Австрия — 1 балл;
Украина оценила выступления финалистов Евровидения 2025
Украина оценила выступления финалистов Евровидения 2025

"Телеграф" писал ранее, что группа Ziferblat достойно представила Украину на Евровидении 2025. Видео яркого выступления украинцев в гранд-финале.

Теги:
#Украина #Голосование #Оценки #Евровидение 2025