Зеленский впервые встретился с Венсом после скандала в Белом доме - об этом уже рисуют мемы

Разговор длился 40 минут

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая посетил церемонию интронизации нового Папы Римского Лео XIV. Там он провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Это первая встреча Зеленского и Венса после февральского скандала в Белом доме. Помимо Венса в переговорах участвовал госсекретарь США Марко Рубио.

Разговор длился 40 минут. Украинский президент рассказал о ходе переговоров в Стамбуле, о необходимости достижения прекращения огня и санкций против России.

Утром в сети появился короткий ролик, на котором видно, что атмосфера между политиками была не настолько напряженной, как во время переговоров в Вашингтоне.

Стоит отметить, что этот ролик уже стал поводом для создания шуток в сети.

Стоит отметить, что Зеленский после встречи с Венсом и Рубио отправился на разговор с Папой Римским. К слову, он стал первым мировым политиком, с кем понтифик провел встречу после вступления в должность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая новый понтифик в своей заключительной речи упомянул Украину.