Лето попытается зайти с ноги: когда в Украине ждать тепла

Похоже, лето не совсем забыло об Украине

Украинцы уже устали от холодов, дождей и гроз, однако всего через несколько дней к нам ворвется летнее тепло. И хотя осадки не прекратятся, теплая погода начнет порадовать.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Ventusky. В Украинском гидрометцентре обещают более низкую температуру, однако подтверждают грядущее потепление.

В среду, 21 мая, по информации Ventusky, на юге Украины воздух прогреется до +24 градусов. В остальных регионах обещают максимальную температуру до +19… +20 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в южных областях ртутные столбики достигнут +21… +22 градусов, на остальной территории ожидается до +20. На севере и западе Украины будет сухая погода, в других регионах пройдут небольшие дожди.

В четверг, 22 мая, по данным Ventusky, температура рванет вверх до +28. Такие показатели ожидаются в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областях. В остальных регионах будет на несколько градусов прохладнее.

Укргидрометцентр прогнозирует более мягкое повышение температур — на юге воздух прогреется до +24 градусов, на остальной территории максимальная температура составит всего на один градус ниже. Прохладнее всего будет в Одессе — там ртутные столбики не смогут преодолеть отметку в +20 градусов.

Что касается осадков, в этот день кратковременные дожди пройдут в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях.

В пятницу, 23 мая, Ventusky обещает жару до +30 градусов, которая накроет почти все Левобережье. При этом на западе страны ожидается достаточно прохладная погода.

По данным Укргидрометцентра, максимальная температура в этот день составит +25 градусов — теплее всего будет на востоке страны. В то же время на западе воздух не прогреется выше +16… +18 градусов.

Осадки ожидаются в западных и северных регионах, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях.

Напомним, в начале недели в Киеве продолжат господствовать дожди и облачность, а температура днем с +17 постепенно упадет до +14 градусов. Самым холодным днем среди других ожидается вторник, 20 мая.