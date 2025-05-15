Ночью на улицах Киева видели огромный самолет: что происходило (фото)

Это настоящая легенда украинской авиации

На днях столица стала свидетелем необычного зрелища – по улицам Киева транспортировали пассажирский самолет Ту-134А-3 "Украина". Происходило это ночью.

О своей операции рассказали в Государственном музее авиации имени А. К. Антоново. Цель — доставить самолет на территорию ВДНХ, где в эти выходные он станет главной звездой "Фестиваля карьеры".

С 22 по 25 мая все желающие смогут увидеть самолет вживую в зоне Киевского авиационного института (раньше НАУ). Посетители смогут посидеть в салоне, почувствовать атмосферу настоящего авиалайнера и узнать больше об одной из самых престижных профессий – авиации.

Ту-134А-3. Фото Государственного музея авиации им. А.К. Антонова

Самолет был построен в Харькове, летал с президентами на борту и приземлялся в самых известных аэропортах мира. С 2012 года он является частью экспозиции Музея авиации, но на этот раз отправился в город, чтобы вдохновить новое поколение инженеров, пилотов и авиаконструкторов.

Самолет "прибыл" на ВДНХ. Фото Государственного музея авиации им. А.К. Антонова

Самолет станет экспонатом фестиваля. Фото Государственного музея авиации им. А.К. Антонова

"Гостей фестиваля ждет уникальная возможность побывать на борту самолета и узнать его историю. Это отличный случай прикоснуться к легенде!" — отмечают в музее.

Перевозили самолет ночью. Фото Государственного музея авиации им. А.К. Антонова

Ту-134А-3 "Украина". Фото Государственного музея авиации им. А.К. Антонова

Что известно о Ту-134А-3 "Украина"

Самолет Ту-134А-3 "Украина" — это пассажирский авиалайнер специального назначения, сыгравший важную роль в истории украинской авиации и государственного протокола.

Вместимость : 70 пассажиров.

: 70 пассажиров. Вес без горючего : более 12 тонн.

: более 12 тонн. Построен в 1979 году в Харькове.

История службы

В 1980 году самолет приступил к эксплуатации на регулярных международных маршрутах "Аэрофлота", в частности для перевозки гостей Олимпиады-80.

В 1993 году его передали в парк авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

С 1997 года Ту-134А-3 вошел в состав правительственного авиаотряда "Украина", обслуживавшего официальные визиты высших должностных лиц страны, включая президентов.

В течение 15 лет самолет совершил 16 тысяч взлетов и посадок, пролетев более 20 тысяч километров.

На борту этого самолета находились Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, а может быть, еще и Виктор Янукович и Николай Азаров. Самолет использовался для официальных визитов на небольшие расстояния.

Технические особенности

Ту-134А-3 оснащен двумя турбореактивными двигателями, обеспечивающими ему надежность и эффективность на средних дистанциях. Самолет отличался высоким уровнем комфорта для пассажиров и современным оборудованием.

Современный статус

В 2012 году самолет был выведен из строя как устаревший. С этого времени он стал частью экспозиции Государственного музея авиации.

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