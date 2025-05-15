Ночью на улицах Киева видели огромный самолет: что происходило (фото)
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Это настоящая легенда украинской авиации
На днях столица стала свидетелем необычного зрелища – по улицам Киева транспортировали пассажирский самолет Ту-134А-3 "Украина". Происходило это ночью.
О своей операции рассказали в Государственном музее авиации имени А. К. Антоново. Цель — доставить самолет на территорию ВДНХ, где в эти выходные он станет главной звездой "Фестиваля карьеры".
С 22 по 25 мая все желающие смогут увидеть самолет вживую в зоне Киевского авиационного института (раньше НАУ). Посетители смогут посидеть в салоне, почувствовать атмосферу настоящего авиалайнера и узнать больше об одной из самых престижных профессий – авиации.
Самолет был построен в Харькове, летал с президентами на борту и приземлялся в самых известных аэропортах мира. С 2012 года он является частью экспозиции Музея авиации, но на этот раз отправился в город, чтобы вдохновить новое поколение инженеров, пилотов и авиаконструкторов.
"Гостей фестиваля ждет уникальная возможность побывать на борту самолета и узнать его историю. Это отличный случай прикоснуться к легенде!" — отмечают в музее.
Что известно о Ту-134А-3 "Украина"
Самолет Ту-134А-3 "Украина" — это пассажирский авиалайнер специального назначения, сыгравший важную роль в истории украинской авиации и государственного протокола.
- Вместимость: 70 пассажиров.
- Вес без горючего: более 12 тонн.
- Построен в 1979 году в Харькове.
История службы
В 1980 году самолет приступил к эксплуатации на регулярных международных маршрутах "Аэрофлота", в частности для перевозки гостей Олимпиады-80.
В 1993 году его передали в парк авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
С 1997 года Ту-134А-3 вошел в состав правительственного авиаотряда "Украина", обслуживавшего официальные визиты высших должностных лиц страны, включая президентов.
В течение 15 лет самолет совершил 16 тысяч взлетов и посадок, пролетев более 20 тысяч километров.
На борту этого самолета находились Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, а может быть, еще и Виктор Янукович и Николай Азаров. Самолет использовался для официальных визитов на небольшие расстояния.
Технические особенности
Ту-134А-3 оснащен двумя турбореактивными двигателями, обеспечивающими ему надежность и эффективность на средних дистанциях. Самолет отличался высоким уровнем комфорта для пассажиров и современным оборудованием.
Современный статус
В 2012 году самолет был выведен из строя как устаревший. С этого времени он стал частью экспозиции Государственного музея авиации.
Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева "монашки" устроили танцы. Такие забавы возмутили украинцев.