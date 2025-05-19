Не такой уж и криминальный: чем интересен киевский микрорайон ДВРЗ и что там можно увидеть (фото)

Этот рабочий поселок превратился в один из самых самобытных уголков столицы.

ДВРЗ — это один из самых отдаленных районов столицы, часто окруженный мифами о криминальности и депрессивности. Однако на самом деле это спокойное зеленое место с уникальным архитектурным наследием и интересной историей.

Название района неразрывно связано с Дарницким вагоноремонтным заводом, основанным еще в 1930-х годах во время первой пятилетки. Именно завод стал сердцем будущего микрорайона, а вокруг него начал формироваться поселок для работников предприятия. Сегодня район ДВСЗ расположен в пределах Днепровского района города. Он простирается преимущественно вдоль улиц Алматинской (после Железнодорожного путепровода), Марганецкой и Опришковской.

От завода к сообществу: как родился ДВРЗ

Расположенное среди сосновых лесов, в то время далеко от столичного центра, поселение росло стремительно. Знаковым событием стало появление первого двухэтажного дома в 1934 году. Это здание выполняло сразу несколько функций: здесь было и жилье, и гостиница, и штаб добровольной народной дружины.

Особое место в памяти старожилов занимает местный участковый Михаил Маценко, ставший настоящим символом правопорядка тех времен. Благодаря его работе район слыл низким уровнем преступности и безопасностью.

Архитектурные особенности района

Сегодня ДВРЗ – это уникальный архитектурный заповедник, где прекрасно сохранились аутентичные здания 1930–1950-х годов. Особую ценность имеют здания, спроектированные выдающимся украинским архитектором Владимиром Добровольским, также работавшим над восстановлением Крещатика после Второй мировой войны.

Прогуливаясь по улочкам района, можно заметить элементы украинского барокко, изысканные флористические орнаменты и другие архитектурные детали, придающие зданиям особый шарм. Отдельная гордость микрорайона — шестигольная башня, когда-то выполнявшая функцию противопожарного поста.

Настоящим культурным центром ДВСР остается Дворец культуры, построенный в 1954 году. Даже сегодня, спустя многие десятилетия, это сооружение продолжает быть центром культурной жизни микрорайона.

Природа и особенности расположения

ДВСР по праву можно назвать одним из самых зеленых районов Киева. Его окружают сосновые леса, а неподалеку протекает река Дарница. На территории микрорайона расположено несколько водоемов, среди которых озеро ДВРЗ, закрытое для посещения.

Уникальной особенностью района является его обособленность от городского шума и суеты. На ДВРЗ ведет только одна улица — Алма-Атинская, что делает местность уютной и спокойной. Эта особенность, с одной стороны, создает определенные неудобства жителям, но с другой — позволяет сохранить неповторимую атмосферу этого уголка Киева.

Стереотипы и истинное лицо ДВРЗ

В течение определенного времени ДВСЗ сопровождали стереотипы о его криминальности. Однако реальность всегда была другой. Еще при работе участкового Маценко здесь царил покой и порядок. Сегодня жители микрорайона особенно ценят тишину и уют своей малой родины.

Определенную роль в формировании имиджа района сыграл известный украинский певец Потап, выросший неподалеку. Его клип "У нас на районе" прибавил популярности местности, хоть и с несколько преувеличенной стереотипной окраской.

Современный ДВРЗ: между прошлым и будущим

Сегодня ДВРЗ – это уникальный симбиоз истории и современности. Микрорайон сохраняет свою подлинность и культурное наследие, при этом постепенно развиваясь и модернизируясь. Местные жители особенно гордятся своим районом, его историей и неповторимой атмосферой.

Для киевлян и гостей столицы ДВРЗ может стать настоящим открытием – здесь можно проникнуть в атмосферу середины прошлого века, насладиться архитектурой послевоенного периода и почувствовать особый дух этого уникального места. Микрорайон ДВРЗ заслуживает большего внимания как со стороны горожан, так и со стороны власти, ведь это настоящая жемчужина Киева, которая требует бережного сохранения и развития.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом "плотном" панельном районе Киева. А еще семьдесят лет назад здесь были совсем другие пейзажи: на месте современных многоэтажек простирались хутора, поля лекарственных растений и частный сектор.