Сегодня это самый "плотный" панельный район Киева: где он находится и каким был раньше (фото)

Несмотря на сплошную застройку хрущевками и нереализованные обещания реноваций, Нивки сохраняют свой особый характер, так ценят местные жители.

Нивки — один из самых известных жилых массивов Киева, расположенный в западной части города, между Святошино и Шулявкой. Еще семьдесят лет назад здесь были совсем другие пейзажи: на месте современных многоэтажек простирались хутора, поля лекарственных растений и частный сектор.

История Нивок берет начало с середины 1950-х годов, когда здесь начали строить первые многоквартирные дома. Сначала это были двухэтажки в районе хутора Дехтяри — часть из них сохранилась до сих пор, хотя некоторые уже снесены. В 1953–54 годах появились первые сталинки на современной Эстонской улице (бывшей Щербаковского). Именно первые жители этих домов помнят легендарную Волчью горку, куда наведывались волки, а дети катались на санках.

В конце 1950-х годов Нивки стали вторым в Киеве "спальным" районом после Первомайского. Центральной улицей была тогдашняя грунтовка, проходившая между полями лекарственных растений. Для решения транспортной проблемы планировалось проложить трамвайную линию от Святошинской ветви — об этом свидетельствуют архивные документы.

Нивки в 1958 году

Хрущевки, реновации и особенности быта

В 1960–70-х годах на Нивках массово возводили хрущевки – пятиэтажные панельные дома, ставшие символом целой эпохи. Именно здесь жильцы хорошо знают все плюсы и минусы таких квартир: санузел и ванная объединены, а вот потолок с полом нет. На протяжении многих лет людям обещали реновацию, однако на практике есть лишь единичные примеры обновления за средства благотворителей или самих владельцев. Сотни хрущевок до сих пор ждут своего "второго дыхания". Летом массив утопает в зелени, здания прячутся за деревьями, но в целом район выглядит несколько депрессивным, особенно по сравнению со Святошином.

Село в городе и плотность застройки

От станции метро Нивки до массива ведет путь через частный сектор – остатки хуторов Нивки, Дехтяри и поселки Старых большевиков. Это создает впечатление, будто ты попал в деревню, хотя уже через несколько минут оказываешься в плотном панельном гетто, где хрущевки стоят в 15-16 рядов — такой плотности нет больше нигде в Киеве.

Атмосфера и характер района

Нивки носят особый характер — здесь царит урбанистическая атмосфера, иногда даже суровая. Известны истории о протестах из-за сноса гаражей, случаев криминала и даже стрельбы. Но, несмотря ни на что, жители искренне любят свой массив и считают его лучшим.

В советские времена важную роль в жизни района играл институт спирта, который имел здесь сразу два филиала. Работники этих учреждений пользовались большими привилегиями, ведь во времена "сухого закона" спирт был настоящим сокровищем.

Музей, рестораны и кинотеатры

Немногие знают, что на Нивках существовал собственный музей истории массива и хутора Дехтяри, созданный потомками основателей. К сожалению, музей давно закрылся, а экспонаты вернулись к владельцам.

Кафе "Спутник"

В 1950-х годах в Комсомольском парке открылось футуристическое кафе "Спутник" в форме космической тарелки, а к тысячелетию Киева появились рестораны "Тернополь" и "Житомир". Все эти заведения уже стали историей.

Зеленый театр

Что касается кинотеатров, то первым был "Зеленый театр" под открытым небом, открытый в 1958 году, с уникальными подвесными козырьками без колонн. Он стал местом проведения музыкальных фестивалей, а впоследствии — домом для разных организаций. Второй — крытый кинотеатр "Нивки", копия русановского "Кракова", расположенный напротив рынка.

Нивки – это не просто жилой массив. Это место, где переплелись судьбы поколений, где каждая улица имеет свою историю, а каждый двор свои легенды. Здесь помнят прошлое, ценят настоящее и ждут лучшего будущего.

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