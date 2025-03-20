Мужчина устроил GTA в Киеве: сначала стрелял в женщину, а потом покончил с собой

Трагедия на Северном мосту: стрельба и самоубийство.

В четверг около 13:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции. Мужчина устроил этакую игру в GTA (GTA — это популярная, но противоречивая игра, где игроки могут участвовать в насильственных действиях, включая убийства).

Об этом сообщает полиция Киева. По предварительной информации, 39-летний мужчина зашел в помещение компании и несколько раз выстрелил в 53-летнюю работницу. Женщину с ранениями лица и тела доставили в больницу.

Злоумышленник покинул место преступления, оставив устройство для отстрела резиновых пуль. Позже он добрался до одного из мостов столицы, где покинул автомобиль и совершил самоубийство, прыгнув в Днепр.

Тело мужчины было найдено на поверхности воды в 50 метрах от берега. Спасатели ГСЧС с помощью специального оборудования достали его и передали следственно-оперативной группе.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что суд в Мюнхене вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину РФ, жестоко убившему двух украинских военных в Германии. Как сообщили в суде, преступление было признано особо тяжким, что фактически делает невозможным досрочное освобождение осужденного.