"Монашки" устроили танцы в центре Киева: забавы возмутили украинцев (видео)

В сети назвали это позором

На одной из парковок Киева прохожие стали свидетелями неожиданного зрелища. Группа девушек, переодетых в костюмы монахинь, устроила танцевальный перформанс.

Видео опубликовал местный телеграм-канал. Оно стремительно разлетелось соцсетями, вызвав волну комментариев.

На кадрах видно, как молодые женщины в темных нарядах с белыми воротниками ритмично танцуют под музыку, привлекая водителей и прохожих.

В сети на этот раз обошлось без шуток. Украинцы отреагировали на такое видео с негодованием.

"Они не знают с чем шутят, позже поймут…" — написал один из пользователей.

Другие читатели паблику предположили, что у "монашек" девичник поэтому и в таких костюмах. А некоторые вообще окрестили девушек эскортницами.

Напоминаем, что в киевском метро заметили мужчину с очень странным поведением. Он обратил на себя внимание не только пассажиров вагона, но и тысячи пользователей в соцсетях. Мужчина складывал руки в форме пистолета, прятался, оглядывался и пригибался — как стрелок, пытающийся избежать обнаружения.

Его "спецоперация" не осталась незамеченной. Поначалу люди настороженно поглядывали на "боевого" пассажира. Некоторые растерянно наблюдали за чудаком, другие же старались не обращать на него внимания.

Одна из комментаторов шутя написала: "Видимо, такой же и стрелял в Трампа".

Ранее "Телеграф" писал, что украинка показала смешное видео, которое ей "подарили" на День матери. Как оказалось, такие "сюрпризы" ждали не одну маму.