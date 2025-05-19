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Моющего не было: как в СССР мыли посуду и окна

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Жизнь в СССР Новость обновлена 19 мая 2025, 14:35
Жизнь в СССР. Фото Коллаж "Телеграф"

Эти методы не только помогали поддерживать чистоту в доме, но и были экономными.

В советскую эпоху, когда ассортимент бытовой химии был чрезвычайно ограничен, хозяйки проявляли незаурядную изобретательность в поддержании чистоты дома. Люди полагались на доступные природные средства, которые часто оказывались не менее эффективными, чем современные химические аналоги.

"Телеграф" рассказывает, как в СССР мыли посуду и окна. Что использовали для идеального блеска.

Хозяйственное мыло – универсальный помощник

Хозяйственное мыло стало настоящей находкой для каждой семьи. Его использовали не только для стирки, но и для мытья посуды, ведь она прекрасно справлялась с жиром и другими загрязнениями.

Хозяйственное мыло для посуды
Посуда мыли хозяйственным мылом

Пищевая сода – эффективный абразив

Пищевая сода завоевала популярность как мощный природный очиститель. Хозяйки растворяли ее в теплой воде и наносили на губку для тщательной очистки посуды. Такой метод особенно хорошо зарекомендовал себя в борьбе с нагаром и жирными пятнами на кухонной утвари.

Сода для посуды справлялась с грязью до блеска
Чтобы посуда блестела использовали соду

Секрет сияющих окон без разводов

Для мытья окон использовали простой, но удивительно действенный метод: раствор уксуса с водой. Эту смесь наносили на стекло, а затем протирали обычной газетой до идеального блеска. Это обеспечивало хрустальную чистоту без характерных разводов, часто остающихся после использования современных средств.

Уксус для мытья окон
Мыли окна уксусом

Нашатырный спирт для идеальной прозрачности

Особое место в арсенале советских хозяек занимал нашатырный спирт. Разведенный водой, он отлично очищал стеклянную посуду – от столовых приборов до хрустальных бокалов. Результатом была безупречная прозрачность и блеск, которого трудно добиться даже многими современными средствами.

Эти проверенные временем методы не только помогали поддерживать чистоту в доме, но и были экономными и экологическими решениями, которые многие используют и сегодня.

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#Уборка #Окна #СССР #Посуда