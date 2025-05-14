Вы точно не знали, что этот город был "закрытым" до распада СССР: где он находится и чем интересен

Как жили люди в "невидимом городе" и какой он сегодня

Закрытые города – это особые населенные пункты, которые в Советском Союзе создавались для размещения стратегически важных объектов военного, атомного, космического или научного назначения. Они не отражались на картах, а доступ к ним был строго ограничен и контролировался через систему пропусков и охраны. Жители таких городов обязывались хранить государственную тайну, а сами населенные пункты часто имели кодовые названия или цифровые индексы.

Среди зеленых холмов Днепропетровщины расположен один из таких уникальных городов, чья историческая судьба стала отражением секретов холодной войны. Желтые Воды — населенный пункт с многовековой историей, который из-за урановой руды превратился в один из самых засекреченных городов советских времен.

Козацкая слава этого места у реки с таким же названием овеяна легендами благодаря битве 1648 года, когда украинско-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого одержали решающую победу над польской армией. Однако настоящее стратегическое значение населенный пункт приобрел в середине XX века.

Атомный форпост под грифом "секретно"

В 1950-х годах геологи обнаружили здесь промышленные залежи урановой руды — сырья, жизненно необходимого для советского ядерного проекта. На базе этих залежей был основан Восточный горно-обогатительный комбинат, ставший одним из крупнейших предприятий такого типа в Европе.

Из-за стратегической важности город получил статус закрытого населенного пункта. Желтые Воды буквально исчезли с географических карт – на официальных картографических материалах их просто не обозначали. Жители использовали почтовые ящики вместо фактических адресов для переписки. Для русского управления это был не просто город, а урановый завод с жилищным комплексом.

Жизнь по режиму секретности

Режим секретности пронизывал все сферы жизни города. Урановый комбинат официально называли "цехом фосфатных удобрений", а работники подписывали строгие документы о неразглашении. Местные жители рассказывают, что передвижение по городу контролировалось, а выезд был ограничен.

При этом советские власти заботились о городе особым образом. Желтые Воды подчинялись непосредственно Москве, что гарантировало лучшие поставки товаров и более высокий уровень социального обеспечения по сравнению с другими украинскими городами того времени.

Население Желтых Вод стремительно росло. Если в начале урановой добычи здесь проживало всего несколько тысяч человек, то к 1957 году поселок Желтая Река получил статус города, а в 1989 году население достигло исторического максимума — около 62 тысяч человек.

Несмотря на ограничения, в городе бурлила культурная жизнь. Работали дворцы культуры, библиотеки, театры. Местные парки считались одними из лучших в регионе. Это был настоящий островок благосостояния в советской системе.

Жизнь после тайны

Сегодня Желтые Воды переживают не лучшие времена. После распада СССР добыча урана существенно сократилась, а экономика города испытала значительный спад. Численность населения уменьшилась почти вдвое по сравнению с советским периодом.

Несмотря на проблемы, у города есть потенциал для возрождения. В частности, геологи отмечают уникальность местных месторождений, содержащих не только уран, но и редкоземельные элементы и железную руду, что может стать основой новых направлений развития горнодобывающей промышленности. Однако уникальная история этого города продолжает привлекать внимание исследователей и туристов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе Кировоград-45. Это поселение также десятилетиями оставалось "белым пятном" на картах.