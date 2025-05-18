Табу на алкоголь, Ленин в альбомах и одинаковые костюмы: как в СССР праздновали выпускной вечер
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Некоторые традиции сохранились в наше время
В советское время выпускной вечер считался одним из важнейших ритуалов перехода молодежи во взрослую жизнь. Эта традиция, хотя и с определенными отличиями в разные периоды существования СССР, имела характерные особенности, которые запомнились многим поколениям выпускников.
"Телеграф" расскажет, как проходило прощанием с детством в школах СССР. Какие были платья и как отмечали неофициальную часть.
Официальная часть
Выпускные вечера в советских школах начинались с официальной церемонии вручения аттестатов. Учащихся приглашали в украшенный актовый зал, где директор школы и классные руководители произносили торжественные речи. Аттестаты вручались под звуки государственного гимна СССР, что подчеркивало важность события.
Во время торжественной части отличникам вручали особые награды – золотые и серебряные медали "За успехи в учебе". Эти награды давали преимущества при поступлении в высшие учебные заведения и были предметом гордости для всей семьи.
Последний вальс
Танцевальная программа выпускного обязательно включала "школьный вальс" – символический танец, знаменовавший прощание со школой. Девушки танцевали с ребятами, а иногда и со своими учителями. Эта традиция имела глубокое эмоциональное содержание и особенно запоминалась выпускникам.
Школьные выпускные в СССР были не только формальной церемонией завершения обучения, но и важным культурным ритуалом, подчеркивающим ценность образования и символизировавшим важный переход от детства к взрослой жизни.
Празднование без алкоголя
Следует отметить, что официально выпускные вечера в СССР проходили без алкоголя. Особенно строго это контролировалось после 1985 г., когда в стране началась антиалкогольная кампания. Учителя и представители родительских комитетов внимательно следили за соблюдением этого правила.
Наряды выпускников
В послевоенные годы школьницы одевали на выпускной свои лучшие платья, часто сшитые специально для этого события. У ребят выбор был более скромный – костюм, часто бывший первым взрослым костюмом в их жизни. С конца 1970-х годов у девушек появилась традиция одевать на выпускную школьную форму с белыми фартуками, украшенными кружевом.
Традиция встречи рассвета
Одной из наиболее поэтических традиций советского выпускного была встреча первого рассвета взрослой жизни. Выпускники собирались на набережных, в парках или на окраинах города, чтобы вместе наблюдать восход солнца.
Выпускной альбом и фотографии
Неотъемлемым атрибутом выпускного был школьный альбом с фотографиями. Снимки делались заранее, специально приглашенным фотографом. На черно-белых, а затем цветных страницах размещались портреты учителей, групповые фото класса и снимки школьной жизни.
Выпускные сегодня — традиции сохраняются, несмотря на вызовы времени
В настоящее время многие традиции выпускного вечера остались неизменными. Дети до сих пор одеваются в лучшие платья и костюмы, тратя немало времени на подготовку своего особого образа. Выпускники старательно готовят праздничный вальс, который остается символическим танцем прощания со школой.
Торжественное вручение аттестатов продолжает являться центральным событием праздника, когда выпускники с гордостью получают документ о завершении школьного обучения. Однако из-за военного состояния традиция встречи рассвета во многих регионах теперь отсутствует – это вынужденное изменение, продиктованное обстоятельствами безопасности.
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