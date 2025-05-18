Табу на алкоголь, Ленин в альбомах и одинаковые костюмы: как в СССР праздновали выпускной вечер

Некоторые традиции сохранились в наше время

В советское время выпускной вечер считался одним из важнейших ритуалов перехода молодежи во взрослую жизнь. Эта традиция, хотя и с определенными отличиями в разные периоды существования СССР, имела характерные особенности, которые запомнились многим поколениям выпускников.

"Телеграф" расскажет, как проходило прощанием с детством в школах СССР. Какие были платья и как отмечали неофициальную часть.

Официальная часть

Выпускные вечера в советских школах начинались с официальной церемонии вручения аттестатов. Учащихся приглашали в украшенный актовый зал, где директор школы и классные руководители произносили торжественные речи. Аттестаты вручались под звуки государственного гимна СССР, что подчеркивало важность события.

Во время торжественной части отличникам вручали особые награды – золотые и серебряные медали "За успехи в учебе". Эти награды давали преимущества при поступлении в высшие учебные заведения и были предметом гордости для всей семьи.

Официальная часть выпускного в СССР

Последний вальс

Танцевальная программа выпускного обязательно включала "школьный вальс" – символический танец, знаменовавший прощание со школой. Девушки танцевали с ребятами, а иногда и со своими учителями. Эта традиция имела глубокое эмоциональное содержание и особенно запоминалась выпускникам.

Школьные выпускные в СССР были не только формальной церемонией завершения обучения, но и важным культурным ритуалом, подчеркивающим ценность образования и символизировавшим важный переход от детства к взрослой жизни.

Выпускной вальс в СССР

Празднование без алкоголя

Следует отметить, что официально выпускные вечера в СССР проходили без алкоголя. Особенно строго это контролировалось после 1985 г., когда в стране началась антиалкогольная кампания. Учителя и представители родительских комитетов внимательно следили за соблюдением этого правила.

Наряды выпускников

В послевоенные годы школьницы одевали на выпускной свои лучшие платья, часто сшитые специально для этого события. У ребят выбор был более скромный – костюм, часто бывший первым взрослым костюмом в их жизни. С конца 1970-х годов у девушек появилась традиция одевать на выпускную школьную форму с белыми фартуками, украшенными кружевом.

Наряды выпускников в СССР

Девушки в традиционной одежде на выпускной в СССР

Традиция встречи рассвета

Одной из наиболее поэтических традиций советского выпускного была встреча первого рассвета взрослой жизни. Выпускники собирались на набережных, в парках или на окраинах города, чтобы вместе наблюдать восход солнца.

Встреча рассвета в СССР

Выпускной альбом и фотографии

Неотъемлемым атрибутом выпускного был школьный альбом с фотографиями. Снимки делались заранее, специально приглашенным фотографом. На черно-белых, а затем цветных страницах размещались портреты учителей, групповые фото класса и снимки школьной жизни.

Так выглядел школьный альбом в СССР. Фото — открытые источники

Выпускные сегодня — традиции сохраняются, несмотря на вызовы времени

В настоящее время многие традиции выпускного вечера остались неизменными. Дети до сих пор одеваются в лучшие платья и костюмы, тратя немало времени на подготовку своего особого образа. Выпускники старательно готовят праздничный вальс, который остается символическим танцем прощания со школой.

Фотограф Ян Доброносов показал, как выпускники во время войны репетировали утром вальс в центре города

Торжественное вручение аттестатов продолжает являться центральным событием праздника, когда выпускники с гордостью получают документ о завершении школьного обучения. Однако из-за военного состояния традиция встречи рассвета во многих регионах теперь отсутствует – это вынужденное изменение, продиктованное обстоятельствами безопасности.

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