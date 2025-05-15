Как родители в СССР выкручивались без подгузников: вы будете удивлены

Причин было несколько

Подгузники в настоящее время являются повседневным предметом для детей, но в прошлом они не были так широко распространены. Как же справлялись с гигиеной детей в СССР, когда не было подгузников?

"Телеграф" расскажет, что делали мамочки без памперсов. Стоит отметить, что при отсутствии подгузников, в СССР родители использовали тканевые пеленки для обертывания младенцев.

Пеленки были просты в использовании и стирке, но требовали частой стирки. В некоторых регионах детей связывали на деревянных полиспастах, чтобы предотвратить их ползание и падение.

В СССР не было памперсов по техническим и экономическим причинам. К началу 90-х годов, в СССР было массовое производство ткани подгузников.

Однако, когда стали появляться первые памперсы на мировом рынке, Советский Союз не смог конкурировать с зарубежными производителями.

Памперсы появились в СССР только в начале 90-х годов, когда на мировом рынке появились первые образцы. Они были дорогими и недоступными для большинства семей. В то время тканевые пеленки оставались наиболее популярным средством для гигиены младенцев.

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