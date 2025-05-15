"Это конец...": военный эксперт объяснил, почему Путину не нужно завершение войны

По мнению Грабского, все разговоры о перемирии ничего не значат с российской стороны

Для российского президента Владимира Путина окончание войны в Украине — это прекращение его режима. Потому все разговоры о перемирии не имеют никакого значения.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, с завершением войны глава Кремля потеряет и сверхприбыль, потому что сегодня ситуация в России является уникальной.

"Путин и его окружение имеет всю полноту власти и любое изменение ситуации или трендов приведет к тому, что у него будет необходимость объяснять россиянам, почему они живут так плохо. Он столкнется с нарастающей оппозицией, поэтому все эти разговоры о перемирии не имеют абсолютно никакого значения", — пояснил Грабский.

Эксперт подчеркнул, что уже пора обращать внимание на то, что действительно является инструментом прекращения войны. По мнению Грабского, это Вооруженные силы Украины.

"Все эти разговоры идут в политическом параллельном пространстве и не имеют к нам с вами никакого отношения", — говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дипломат Валерий Чалый оценил шансы на прекращение войны. По его мнению, Москва пока к этому не готова.