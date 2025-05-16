ВСУ всех уничтожат или заставят уйти. Военный эксперт объяснил, где враг попал в "котел" (карта)

Ударами с воздуха в течение летней военной кампании противника заставят уйти

Ударами крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG класса "воздух-земля" ВСУ могут уничтожить Керченский мост, после чего начать освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов. Это станет прологом для освобождения всей Украины.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, почему освобождение Крыма на порядок легче, дешевле и быстрее, чем деоккупация Донбасса.

По его словам, за Донбассом расположены от 5 до 7 тысяч квадратных километров тыла оккупационной армии. Поэтому удержать Донецкую и Луганскую области россиянам будет намного легче, чем Крым.

— А Крым — это географический оперативный "котёл", вход на который со стороны России идет только с Тамани. Тот 80-километровый сухопутный "коридор" [вдоль Азова], который они удерживают – перерезается на раз-два-три. Поэтому россияне это прекрасно понимают. У них есть военные, есть аналитические центры, которые чётко рассказывают, куда и как будут идти украинцы, — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, ВСУ это выгодно, и, если есть возможность выйти на Скадовск Херсонской области в течение полутора месяцев – они это используют.

— Там с Херсона через Олешки, через Голую Пристань — на Скадовск можно выходить, и оттуда уже 50 км до Крыма. Вот это они чётко понимают. Дальние средства поражения, которые у нас сейчас есть (они это увидели 7 мая), — не просто есть, а ещё и много может быть, — заметил военный летчик.

Из Голой Пристани до Скадовска - порядка 50 км. И столько же - от Скадовска до админграницы Крым

Он считает: если ВСУ будут наносить по Крыму массированные удары с воздуха, то за летнюю военную компанию российских войск там не останется.

— Потому что мы их просто тупо сверху всех уничтожим. Да, 150 стационарных военных объектов, которые в Крыму остались ещё со времен Советского Союза, они будут пытаться прикрывать. Значит, сначала надо будет уничтожать то, чем они будут пытаться их прикрывать, а потом уничтожать уже прикрываемые объекты. То есть, всё логично с военной точки зрения, — подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему освобождать Украину нужно именно с Крыма.