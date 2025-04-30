"Следует объявить свое перемирие": военный эксперт выдвинул альтернативу планам Путина

Тогда наши дроны смогут побывать на параде в Москве

Президент РФ Владимир Путин объявил о "перемирии" с 8 по 11 мая, приуроченном к празднованию "дня победы" в России. Подобная инициатива вызвала волну бурных обсуждений.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA заявил, что на самом деле это не предложение о перемирии, а попытка навязать одностороннее решение.

"Так перемирие не объявляют. Это не ультиматум. Перемирие – это договоренность обеих сторон на время приостановить боевые действия. Но Путин предъявляет требование, мол, я объявляю перемирие на такие-то дни. Для нас, как и для всего мира, – это дни траура, дни памяти о погибших, а в России это "победобесие" и празднование "можем повторить"", — отметил Гетьман.

По его мнению, Украине следует ответить аналогично – объявить собственное одностороннее перемирие, например, с 1 мая на три дня. Если Россия его не будет соблюдать, у Киева будет моральное и политическое право игнорировать российское "перемирие" 8–11 мая.

"Это значит, что во время "победобеседания" наши дроны могут участвовать в параде на Красной площади", — подытожил военный.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия объявила о трехдневном перемирии на территории Украины, что многие расценивают как попытку угодить Дональду Трампу. Российский лидер заявил о готовности к мирным переговорам, но в то же время выдвинул условия, выгодные только России.