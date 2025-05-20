Почти летняя жара и грозы. Каким регионам не повезет с погодой на выходных
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Зонтик дома лучше не забывать
В Украину на смену заморозкам и холодной погоде придет почти летнее тепло. Однако в последние выходные мая в некоторых регионах грозы не дадут украинцам насладиться прогулками.
Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что в выходные, 24-25 мая, в Украине ожидается почти до +30 градусов и дожди. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.
Погода 24 мая
На субботу, 24 мая, синоптики прогнозируют на западе и севере страны от +14 до +24 градусов, а вот на востоке и в центре будет до +28 градусов. Южные области также ожидают значительное тепло, в Одесской области прогнозируют до +22 градусов. Однако западные регионы в течение дня периодически будут накрывать дождь с грозой.
В то же время Укргидрометцентр прогнозирует осадки почти по всей территории страны, а максимальный показатель температуры — до +27 градусов на юге Украины. Порывы ветра в течение дня составят до 12 м/с.
Погода 25 мая
В воскресенье, 25 мая, синоптики прогнозируют значительное тепло с дождями. Так, на западе страны термометр покажет от +10 градусов, а на севере – до +20 градусов. На востоке и юге ожидается почти летняя жара, поскольку температура прогреется до +28 градусов. Но в Одесской области под действием ветра будет прохладнее — до +24 градусов. Осадки в воскресенье накроют западные и частично северные области, но гроз синоптики не прогнозируют.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой месяц лета в Украине будет самым жарким и невыносимым.