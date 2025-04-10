"Русских" не много? Сколько в Украине людей с такой провокационной сейчас фамилией

Чаще всего они встречаются на юге и востоке страны

На территории Украины существует немало странных фамилий, указывающих не только на особенности характера или внешности. Ведь есть и довольно нехарактерные фамилии и среди них немало связанных с Россией.

"Телеграф" решил выяснить, сколько в Украине носителей фамилии Русский. По данным портала "Рідні", в Украине насчитывается не так много людей с этим родовым именем.

Сейчас на территории Украины фамилию Русский носят всего 7 человек. Два из них проживают в Чернигове, еще два в Новограде-Волынском и один в Харькове. Где другие два человека портал не сообщает. Чаще фамилию Русский носят украинцы с именем Николай.

Добавим, что в Украине также есть еще несколько похожих фамилий на вышеназванную. В частности:

Русских — 118 носителей;

Русскіх — 113 носителей;

Русскіна — 32 носителя;

Русскова — 30 носителей;

Руссков — 29 носителей.

Если сравнивать распространенность этих фамилий в Украине по областям, то чаще всего они встречаются на юге и востоке страны, однако есть и распространенные на севере.

Важно отметить, что во время полномасштабной войны, вероятно, данные могут обновляться не так часто. Потому реальная информация о количестве носителей может в это время быть другой.

Напомним, что существует несколько фамилий, связанных с Пасхой. Они встречаются не часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут.