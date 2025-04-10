"Русских" не много? Сколько в Украине людей с такой провокационной сейчас фамилией
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Чаще всего они встречаются на юге и востоке страны
На территории Украины существует немало странных фамилий, указывающих не только на особенности характера или внешности. Ведь есть и довольно нехарактерные фамилии и среди них немало связанных с Россией.
"Телеграф" решил выяснить, сколько в Украине носителей фамилии Русский. По данным портала "Рідні", в Украине насчитывается не так много людей с этим родовым именем.
Сейчас на территории Украины фамилию Русский носят всего 7 человек. Два из них проживают в Чернигове, еще два в Новограде-Волынском и один в Харькове. Где другие два человека портал не сообщает. Чаще фамилию Русский носят украинцы с именем Николай.
Добавим, что в Украине также есть еще несколько похожих фамилий на вышеназванную. В частности:
- Русских — 118 носителей;
- Русскіх — 113 носителей;
- Русскіна — 32 носителя;
- Русскова — 30 носителей;
- Руссков — 29 носителей.
Если сравнивать распространенность этих фамилий в Украине по областям, то чаще всего они встречаются на юге и востоке страны, однако есть и распространенные на севере.
Важно отметить, что во время полномасштабной войны, вероятно, данные могут обновляться не так часто. Потому реальная информация о количестве носителей может в это время быть другой.
Напомним, что существует несколько фамилий, связанных с Пасхой. Они встречаются не часто.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут.