Женщины с этими именами всегда защищены и имеют сильнейших "ангелов-хранителей"

В список вошло 5 имен

Имена людей могут привлекать удачу. Например, есть 5 женских имен, за которыми будто наблюдают невидимые охранники, отвращая беду и открывая пути к счастью.

"Телеграф" расскажет об этих именах, что они означают. В народе говорят, что ангелы выбирают своих подопечных не случайно. Одних избавляют от катастроф, других ведут к важной цели, третьих защищают от человеческой зависти.

Оберег для Натальи, Марии и Екатерины

Успехи Наталий кажутся волшебством. Хорошая работа, любящий мужчина, верные друзья – здесь ангелы-хранители будут работать, как продюсеры идеальной жизни.

Мария защищена с пеленок. Их имя — как щит от сглаза и порчи. Даже в юности, когда беда кажется неизбежной, ангелы мягко устремляют их безопасным путем для Марии.

Что касается Екатерины, то им достается двойная защита. Завистники будут шептать за спинами, но ангелы берут эти стрелы на себя – будто невидимый плащ закрывает их от злых языков.

Анну и Елизавету защитят ангелы

Лизы как бы ходят по краю пропасти, но никогда не падают. Самолет разбился? Она опоздала на рейс. Друзья попали в аварию? Ее в последний момент что-то остановило. Ангелы-хранители Елизаветы работают, как спецназ — быстро, тихо, без объяснений.

У Анн другая задача. Их миссия — забота о будущем.

Ранее "Телеграф" писал, какие украинские имена могут показаться странными для россиян.