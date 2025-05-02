Замешанный и Арестович: Стерненко после покушения пошутил о своей нападавшей

Подозреваемая рассказала, почему напала на активиста

Женщина, подозреваемая в нападении на активиста Сергея Стерненко, рассказала, что ее завербовали представители российских спецслужб. Представляясь представителями СБУ, ее вроде бы шантажировали за "государственную измену".

Об этом заявил адвокат подозреваемой, передает корреспондент hromadske из зала Шевченковского районного суда. По словам правозащитника, женщина была убеждена, что Стерненко работает на ФСБ, и что обстрелы Киева — это дело его рук.

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека… (российского агента — ред.). Общались в Viber, фото его не видела. Влюбилась в слова", — объяснила подозреваемая.

Подозреваемая и его адвокат. Фото: hromadske

На это заявление отреагировал и Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он иронически прокомментировал ситуацию.

"Говорит, что в фсбшника влюбилась, он говорил слова и представлялся сотрудником СБУ", — написал активист. "Походу это был Арестович."

Телеграм-канал Сергея Стерненко

Шутка Стерненко касается Алексея Арестовича, бывшего советника Офиса президента, ставшего в 2022–2023 годах интернет-сенсацией благодаря своим многочисленным успокаивающим прогнозам и философским монологам. Его стиль коммуникации — уверенная манера, сложные формулировки и часто "сладкая" риторика — приобрел значительную популярность, особенно среди части женской аудитории.

Пользователи сети тоже шутливо прокомментировали ситуацию. Люди писали, что это как сюжет из фильма.

Также читатели Стерненко отреагировали на его "предположение" по поводу Алексея Арестовича. Снова без юмора не обошлось.

Напоминаем, что СБУ объявила о подозрении женщине, которая 1 мая пыталась убить Сергея Стерненко. Ей может грозить пожизненное заключение, сейчас дело рассматривают по нескольким статьям.

По информации следствия, проживавшая в Киеве 45-летняя уроженка Одесской области была завербована российскими спецслужбами в конце 2024 года, когда искала "быстрый заработок" в интернете.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео покушения на Стерненко и задержание нападавшей. Это нападение на активиста далеко не первое.