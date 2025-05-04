"Богу пора к окулисту": Арестович рассказал, как в него попала молния, и насмешил сеть

Блогер поделился очередной эпичной историей

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который недавно попал под санкции Украины, похвастался тем, что в его самолет ударила молния. При этом он вспомнил, что это с ним случается не в первый раз

Поскольку Арестович в украинском сегменте сети уже прославился своими невероятными историями, то и в этот раз без шуток и мемов не обошлось. "Телеграф" собрал лучшие.

"В самолет, в котором я только что летел, попала молния. Причем, вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел", — написал он.

Похоже, что для авторов telegram-канала "Блискавка" шутка напросилась сама по себе и они не стали упускать такую возможность.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем профиле в Facebook описал эту ситуацию кадром из фильма "Неуловимые мстители".

Политолог Кирилл Сазонов пошутил, что явно здесь видна работа санкций.

Однако пользователи сети в комментариях отметили, что зная опыт Арестовича, ситуация не была настолько страшной.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали и на новость отреагировали бурно.

Не промолчал и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он тоже похвастался своим опытом пребывания под грозой и даже показал видео, чего не сделал Арестович.

Стоит отметить, что погода 4 мая в Украине действительно была не очень благоприятной. Например, под Киевом вы пал град, размером с перепелиное яйцо.