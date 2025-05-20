Карт-бланш для Путина: почему диалог Трампа и Кремля не приближает мир в Украине

Что думают эксперты о разговоре американского и российского президентов

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина не приближает мир в Украине, а напротив, дает Кремлю возможность продолжать свою агрессию. Эксперты сходятся во мнении, что без участия в переговорах Украины и ужесточения санкций против России нет смысла говорить о реальном прогрессе.

Политолог и международник Владимир Дубовик высказал "Телеграфу" свое мнение о разговоре американского и российского президентов. Он считает, что перемирие после этого не стало ближе.

— Трамп занимает позицию, которая как раз позволяет Путину продолжать агрессию против Украины без изменений. Каждый раз когда Трамп говорит, что он обвиняет в отсутствии прогресса с миром обе стороны, когда он верит, что Путин искренне хочет мира, он по существу дает карт-бланш Москве делать и дальше то, что они делают сейчас. Разговоры о новых санкциях остаются разговорами. Путин умело манипулирует Трампом, а тот охотно ведется на это — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в таких обстоятельства Европа должна сказать свое слово.

— 20 мая, должен обсуждаться вопрос о новых санкциях на уровне ЕС против России. Надеемся, что они будут более решительными, чем раньше. Ну и, конечно, поддержка Украины должна быть усилена — подытожил собеседник.

Тем временем политолог Роман Еделев также высказал "Телеграфу" свое мнение насчет переговоров Путина и Трампа. Он подчеркнул, что не понимает возможности приближения гипотетического перемирия переговорами без участия Украины.

— У нас сейчас слишком много неизвестных, чтобы давать какие-то прогнозы или делать аналитику. Можем констатировать, что Трамп и Путин с удовольствием разговаривают друг с другом, обмениваясь комплиментами и уверяя друг друга в глубоком уважении. Такие разговоры – это вряд ли то, чего ожидает украинское общество от нашего наиболее мощного союзника. И точно такие разговоры не способствуют тому, чтобы требования, а можно их назвать и ультиматумы, россиян на переговорах становились более реалистичными. А без этого ни о каком перемирии говорить не приходится — резюмировал эксперт.

Что касается более активных действий ЕС против России, то, по мнению Еделева нужно трезво оценивать возможности самого Евросоюза. Он добавил, что принятый 17-й пакет санкций в основном направлен против теневого флота.

- Создаст ли это проблемы для отдельных россиян, которые могут рассматриваться как спонсоры войны? Да! Повлияет ли это на способность России вести долгую и интенсивную войну? Нет! И имеет ли только Европа возможность ввести такие санкции, чтобы помешать России вести войну — я не уверен. Теоретически мы можем о чем-то говорить, например о перекрытии Данией ее проливов в балтийском море для танкеров с российской нефтью, но пример с провальной попыткой Эстонии задержать нефтяной танкер для осмотра показывает, что европейцы не готовы взять на себя ответственность за такую ​​эскалацию. И я не вижу, из-за чего такая готовность должна появиться. Даже выход США из переговоров вряд ли это изменит, не только телефонный разговор Трампа и Путина, — говорит Еделев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому перед началом беседы с Владимиром Путиным. Разговор длился всего несколько минут.