"Если хотите послушать лекцию о Ленине, нажмите один": самые смешные мемы о разговоре Трампа и Путина

Телефонная беседа Трампа и Путина длилась более 2 часов

Разговор президентов Украины, Соединенных Штатов Америки и России стал одним из главных информационных поводов в Украине в понедельник, 19 мая. На волне медийного взрыва украинцы бросились делать мемы.

"Телеграф" собрал самые остроумные из них. Стабильная тема для разговоров с российским президентом — его "исторические лекции". Вот и перед Трампом "поставили" четыре опции: послушать о том, как Ленин создал Украину, лекции о печенегах, версии письма Хмельницкого или "кхе-кхе".

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что ближе к концу разговора президенты не хотели класть трубку и не могли решить, кто сделает это первым.

Незнание Путиным английского часто становится поводом для шуток.

Из сообщений Дональда Трампа в его социальной сети TrurhSocial можно составить не просто бинго, а целый справочник о том, какие темы он поднимает, когда речь идет о российско-украинской войне.

Напомним, ранее "Телеграф" в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, двухчасовая беседа прошла "хорошо", а ее тон был "замечательным".