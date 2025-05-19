Путин и Трамп поговорят, после чего Украина и Россия снова проведут переговоры. Когда это случится

Кремль надеется склонить Трампа помочь достичь его захватнических целей в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин будут иметь телефонный разговор в понедельник, 19 мая в 17:00. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, которые передают РосСМИ, глава России будет разговаривать с президентом США "с учетом итогов переговоров в Стамбуле". Также спикер Кремля заявил, что для России якобы лучше добиться целей своей войны против Украины "дипломатическими методами".

Песков также отметил, что если посредничество США поможет достичь целей "СВО" (так в России называют свою войну против Украины) мирными средствами, РФ предпочтет такой путь. При этом он заявил, что "РФ высоко ценит посреднические усилия США по Украине".

Когда может состояться следующий раунд переговоров между Украиной и РФ

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что на этой неделе может состояться следующий раунд переговоров между Украиной и РФ по видеосвязи. Однако, подчеркнул он, это будет решаться после телефонного разговора Трампа и Путина.

По данным росСМИ, следующий раунд переговоров Украины и России может пройти на этой неделе в режиме онлайн. Его темой станет реализация договоренности, достигнутой в Стамбуле — обмена пленных по формуле 1000 на 1000. Согласование списков на обмен, пишут они, состоится 20 мая в ОАЭ.

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным — что известно

Президент США 17 мая заявил, что в понедельник позвонит по телефону Путину. А после этого поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. После звонка Зеленскому планируется совместный разговор с разными членами НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему встреча Трампа и Путина может закончиться катастрофой для Украины. В этом случае глава РФ сможет убедить президента США выставить Украине невыгодные условия.