Блогер и бизнесмен Роман Шрайк оценил ход переговоров Белого дома и Кремля

Чего мы хотели: Поставить вопрос ребром — или Россия соглашается на длительное прекращение огня, или США и ЕС вводят против нее новые санкции.

Причем отказ России от прекращения огня должен был не только вызвать санкции, но и заставить Трампа пересмотреть свое отношение к Путину.

Лидеры ключевых европейских стран этот план поддержали. Был установлен дедлайн — 12 мая. И даже удалось выдавить из Трампа согласное мычание.

Что получилось: Никакого прекращения огня, Трамп сюсюкает по телефону с Путиным, а мы вступили в стамбульскую еб**ину с Мединским и компанией.

Европа, правда, держит слово и готовит санкции за отсутствие прекращения огня.

А Трамп растекся лужицей и позабыл все обещанное. Он не хочет вводить санкции, он хочет торговать с ним, разговаривать с ним по телефону, держать его за ручку, смотреть на его фотографию.

Похоже, дальше так и будет: Единство Европы и США будет заключаться в регулярных созвонах и общих словах заявлений, Трамп будет сюсюкать с любимым, Европа вводить санкции и поддерживать Украину деньгами и оружием, а Украина участвовать в безнадежном переговорном процессе, лишь бы не расстраивать Трампа.

Источник: пост Шрайка в Telegram