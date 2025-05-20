С холодами можно попрощаться: где и когда в Украине будет +30

Весна закончится на теплых нотах

Период аномальных холодов в Украине постепенно подходит к концу, а им на смену уже спешит летняя погода. Хотя некоторое время картину будут портить обильные осадки.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в последние десять дней мая температура воздуха вернется к климатической норме, но в последних днях месяца возможно поступление горячего воздуха из Центральной Азии.

Синоптик прогнозирует, что из-за этого 29-31 мая на юго-востоке Украины возможно повышение температуры до +30 градусов в дневное время суток.

Несмотря на теплое завершение весны, до него украинцам придется еще потерпеть несколько дождливых дней. При этом осадков может выпасть значительно выше нормы. В некоторых областях также возможны и другие погодные сюрпризы — грозы, град и шквалы.

В целом же, постепенное потепление будет наблюдаться начиная с 21 мая.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине летом 2025. По его словам, настоящая жара прогнозируется на середину лета.